Ушаков: РФ ждет не выполнения договоренностей в Анкоридже, а победы на Украине

Соединенные Штаты оказались не в состоянии выполнить соглашения, достигнутые в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске в 2025 году, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, сейчас Кремль ожидает не выполнения договоренностей, а победы и «реализации наших собственных целей». Европейские страны пытаются изменить позицию Вашингтона по урегулированию конфликта на Украине, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.

Одна из сторон достигнутых на Аляске соглашений оказалась «не совсем в состоянии» их выполнить, заявил помощник президента России Юрий Ушаков. Речь зашла о Соединенных Штатах.

«На данный момент одна сторона по-прежнему привержена тем пониманиям, которые были обговорены в Анкоридже, а другая сторона, судя по всему, сейчас можно сказать уже об этом, оказалась не совсем в состоянии пройти свою часть пути, выполнить договоренности»,

— прокомментировал он сложившуюся ситуацию в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

Ушаков обратил внимание, что сейчас Москва ждет не выполнения договоренностей, достигнутых в Анкоридже, а победы и «реализации наших собственных целей». При этом странам Запада нужно анализировать происходящее на фронте, где российские войска постоянно продвигаются вперед, подчеркнул он. Рассчитывая нанести поражение РФ, «они ошибаются» , резюмировал помощник российского лидера.

По информации The Economist, Москва требует соблюдения «формулы Анкориджа» — пакета договоренностей, достигнутых на встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске 15 августа 2025 года. Как пишет издание, соглашения предусматривают официальное признание статуса Крыма и Донбасса, а также фактический контроль над текущими границами разделения сил в Херсонской и Запорожской областях. Однако для Киева подобные требования остаются неприемлемыми.

4 июня 2026 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что перед Москвой на Аляске был поставлен вопрос об определенных компромиссах на Украине. «И вот на те компромиссы, о которых мы говорили в Анкоридже, Россия согласна», — заверил он.

«Огромное давление»

Европейские страны предпринимают попытки «сбить» Вашингтон с курса с окончательного урегулирования украинского конфликта на тактику немедленного прекращения огня, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с Зарубиным.

«Чтобы опять получить передышку и самим себе, чтобы их военная промышленность немножечко поднялась. И, естественно, для [президента Украины] Владимира Зеленского, для его вооруженных сил. Так что я не удивлен, что эта линия сохраняется », — сказал министр.

19 июня Лавров заявил, что у Кремля есть ощущение, что подход США к урегулированию конфликта на Украине может измениться. Он напомнил, что госсекретарь Марко Рубио, выступая на слушаниях в конгрессе, сообщил, что Вашингтон не может быть посредником по украинским делам, поскольку США полностью поддерживают Украину. Однако реализация договоренностей, которые были достигнуты в Анкоридже, стала бы первым этапом прекращения конфликта и позволила бы начать согласование многих других деталей вокруг Украины, добавил Лавров.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Трамп пересмотрел свое отношение к происходящему на Украине, его якобы переубедили устойчивость армии и общества страны. Перед этим канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что европейские лидеры и Трамп пришли к общей позиции по конфликту на Украине. Он подчеркнул, что лидеры «Большой семерки» согласились с необходимостью увеличивать поддержку Киева и усиливать давление на РФ ради переговоров.

Соединенные Штаты оказались неспособны выполнить договоренности, достигнутые на Аляске, из-за давления стран Евросоюза, заметил зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

« Огромное давление со стороны Европы, и в том числе на Трампа, конечно, сказывается », — отметил он в беседе с NEWS.ru.

Чепа подчеркнул, что переговорный процесс во многом зависит от успехов ВС России и сейчас акцент будет сделан на позициях РФ на фронте. По его мнению, консультации Москвы и Вашингтона продолжатся.