Макрон рассказал о готовности Трампа подписать «роковой» договор по Украине

Макрон: на Аляске Трамп почти подписал сделку на передачу РФ территорий Украины

Президент США Дональд Трамп в августе 2025 года на военной базе в Анкоридже (Аляска) был готов подписать «роковой» документ, который позволил бы президенту России Владимиру Путину завершить конфликт на условиях Москвы, так как верил в полный провал Украины. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, передает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

По словам французского лидера, соглашение предполагало передачу российской стороне украинских территорий, взятых под контроль в ходе специальной военной операции (СВО). Также Россия могла получить те земли, которые на тот момент ее военные не контролировали.

Макрон добавил, что теперь Трамп пересмотрел свое отношение к происходящему на Украине, его якобы переубедили устойчивость армии и общества страны.

15 августа 2025 года Путин и Трамп впервые за семь лет провели полноформатную встречу. Саммит прошел на Аляске и завершился заявлениями лидеров о «существенном прогрессе», но без подписания мирных соглашений. Политики обсуждали ключевые вопросы, в том числе прекращение вооруженного конфликта на Украине.

Ранее Путин заявлял о готовности России идти на компромиссы, обсуждавшиеся в Анкоридже.