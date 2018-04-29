«Тайцы вам рады, пока вы несете денежки»

Выбор места для эмиграции

Я всегда хотела уехать туда, где тепло и солнечно, нет осенней хандры, зимних отмерзших пальцев и весенней грязи по колено. Мне хотелось пожить в разных уголках земли, исследовать страны изнутри, изучить менталитет и культуру. Прежде чем перебраться в Паттайю, у меня был различный опыт проживания в других городах, поэтому переезд стал абсолютно осознанным решением.

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Впервые пожить за границей я решила после второго курса университета — мы с подругой улетели на полгода в Штаты. Это было потрясающее время: практика английского, лучшие тусовки и работа с похмелья. Затем, на четвертом курсе, я улетела на семестр учиться в Китай. Азия меня влюбила в себя. К Китаю нельзя быть равнодушным. Те, кто там был, его либо любят, либо ненавидят. Я полюбила Пекин всем сердцем.

Вернувшись в Екатеринбург, я устроилась на работу в офис. Хватило первых двух недель, чтобы понять, что я просто трачу свое время впустую. Целью номер один было сматывать удочки и рвать когти в теплые страны.

Жизнь занесла на Бали. Мой мужчина на тот момент работал в крупной уважаемой IT-компании и совсем не был готов бросить перспективную работу ради непонятно чего. Тогда я улетела первая, с мамой, сказала, что все разведаю и либо дам отмашку, либо вернусь. Через недели две я уже звонила и говорила, что все чики-пуки, приезжай моя любовь, здесь рай на земле.

Правды в моих словах было мало, но я знала, что обратно в зиму не поеду. Он приехал, и тут начались сложные времена.

Никакой работы не было, накопления заканчивались. Наконец я получила деньги от проданной в России машины и вложилась в бар. Это была мечта!

Ну скажите, круто же звучит: «У меня бар на Бали!» История, правда, была не очень длинная, из-за недобропорядочности соучредителя бар пришлось закрыть через полгода. Желания оставаться на острове, честно говоря, не было, впрочем, жизнь там мне изначально не очень нравилась. Интересная культура, нереальной красоты природа, но атмосфера не моя.

Мы переехали в Китай, на этот раз в Гуанчжоу. За полгода мы обросли связями, контактами и друзьями. Но наступил октябрь, до зимы оставалось совсем немного, и мы решили переехать в Таиланд.

Выбор в пользу Таиланда

Тут мы изначально запланировали остаться надолго. Когда-то я была в Паттайе туристкой, и это место показалось мне идеальным для проживания: налаженная инфраструктура, много местных русских, все дешево (курс рубля и бата был 1:1). У меня тогда появились идеи по открытию бизнеса. В 2014 году мы приняли решение приобрести здесь небольшую квартиру-студию в рассрочку в строящемся доме недалеко от моря. Изначально она стоила 1,5 млн рублей. Забегая вперед, скажу, что с падением рубля она обошлась нам в итоге на 40% дороже.

В Паттайе нас особенно никто не ждал. Курс доллара изменился в два раза, туристов было мало, и все мои бизнес-идеи и мечты о беззаботной жизни у моря пришлось задвинуть.

Я начала переживать, что решение приобрести здесь недвижимость оказалось глупым. То ли я устала от того, что заново нужно находить друзей и связи, то ли тот красивый туристический курорт, который я видела ранее, резко отличался от реального Таиланда, в который мы приехали уже жить. Когда ты не турист, который приехал тратить деньги, тайцы тебе уже не улыбаются так широко. Ты попадаешь в суровую реальность и жесткую конкуренцию на работе.

Казалось, хорошим здесь остается только погода.

Муж не сразу, но нашел неплохую работу. А мне предложили должность управляющей в клубе. Но через некоторое время я поняла, что больше не могу так усердно и нервно работать, пора осваивать женскую профессию. Какую? Откуда мне знать, ведь я всю жизнь занималась проектами. А тут вроде как пора бы уже и о семейном уюте задуматься. Я уж было морально собралась в храм на Випассану провести две недели в молчании и именно в тот момент получила свою первую работу на съемках в рекламе. Стала двигаться в этом направлении. Конечно, чтобы серьезно продвинуться в моделинге — нужно переезжать в Бангкок и ходить на кастинги. Но там жизнь кипит как в Москве, а нам хотелось жить у моря и жить расслабленно.

Но и жить в Паттайе не значит есть манго каждый день, когда над тобой стоит лакей с опахалом, до посинения плавать на морях, не успевая тратить свои неизвестно откуда взявшиеся миллионы. Чтобы жить хорошо, да еще и заграницей — нужно «крутиться».

На данный момент у меня около шести источников доходов. И каждый день я ищу новые варианты, учусь. Мы стараемся сделать так, чтобы не привязываться к локации и больше работать через интернет. Но нельзя забывать, что работа должна приносить удовольствие. Моя мечта — это школа танцев. Не в сети, конечно. Правда, я еще не решила, в какой стране хотела бы реализовать эту идею.

Памятка для экспатов а Паттайе

1. Любимое тайское слово «сабай» переводится примерно как «в удовольствие». Этим словом можно описать весь их менталитет. Таец ничего не будет делать, если это не сабай. И торопить медленного тайца бесполезно, он все равно продолжит делать в комфортном ему темпе.

2. На улицах Таиланда много бродячих собак. Днем они очень милые, но ночь действует на них как-то магически, и они становятся опасными злыми оборотнями. Встречи с ними лучше избегать.

3. Помните, вы в стране улыбок и тайцы вам очень рады! Но только до тех пор, пока вы несете им денежки.

4. Тайцы бесконечно любят и уважают своего предыдущего короля. Хоть его полтора года как не стало, до сих пор везде стоят его портреты. Нельзя говорить что-либо плохое про королевскую семью. Даже на русском. На всех купюрах также изображен король, и мятые деньги могут расценить как оскорбление.

5. Не стоит ездить пьяным за рулем, да и вообще не стоит нарушать тайские порядки. Выкрутиться с помощью фразы «я турист, я не знал» здесь точно не удастся.

6. В Таиланде абсолютная толерантность в вопросах сексуальной ориентации. Как бы странно ни выглядел он, она или оно — никто и внимания не обратит и косо не посмотрит. Несмотря на это, в стране запрещены секс-шопы.

7. А еще у тайцев есть такое понятие, как «терять лицо». Если вы повысили голос на продавца в супермаркете, он тут же сделает вид, что не знает английского и никогда не знал. Произошел конфликт с тайцем — даже если вы давно друзья, он сделает вид, что вы никогда не общались.

Честно говоря, мы с тайцами практически не общаемся, здесь очень много русских, поэтому недостатка в общении не ощущается. Работать с тайцами очень сложно, я бы сказала, они одновременно и глупые, и хитрые. Везде пытаются на тебе нажиться и даже не стремятся это замаскировать.

8. И, самое важное, цены. Аренда жилья обходится в 15-30 тыс. руб. в месяц. При годовом контракте она будет стоить на 20-30% ниже, чем при помесячной аренде. При заселении с вас возьмут депозит, равный стоимости проживания в месяц. Он возвращается при выселении за минусом финальной уборки около 1 тыс. руб., а также минус счет за воду и электричество. Если вы постоянно пользуетесь кондиционером и готовите дома, то счет может достигать 5 тыс. руб. в месяц. С депозитами случаи бывают разные, иногда возникают сложности с возвратом денег. Практически во всех современных кондоминиумах уже включен в стоимость wi-fi, тренажерный зал, бассейн (все на территории дома). Визовые вопросы в среднем обходятся в 7 тыс. руб. в месяц. Еда — в 20-25 тыс. руб., включая тайские кафешки пару раз в неделю.