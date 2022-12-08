Виктор Бут возвращается в Россию. Его обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер

Виктора Бута, осужденного в США на 25 лет лишения свободы за незаконную торговлю оружием, в четверг обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, которую признали виновной в контрабанде наркотиков в РФ. Процедура состоялась в аэропорту Абу-Даби, сообщили 8 декабря в МИД России. Там отметили, что Вашингтон категорически отказывался от диалога. Тем не менее, Москва продолжала работу в этом направлении и Бут уже возвращается на родину. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Процедура обмена россиянина Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер успешно завершилась в четверг в аэропорту Абу-Даби. Об этом 8 декабря сообщили в МИД РФ.

«8 декабря 2022 года в аэропорту Абу-Даби успешно завершилась процедура по обмену гражданина России Виктора Бута на гражданку США Бриттни Грайнер, отбывавших наказание в исправительных учреждениях США и РФ соответственно», — рассказали в российском ведомстве.

Вашингтон категорически отказывался от диалога по включению россиянина Виктора Бута в схему обмена, но РФ продолжала эту работу, отметили на Смоленской площади.

«В течение длительного времени РФ вела переговорный процесс с США по освобождению Виктора Бута. В результате предпринятых усилий удалось договориться с американской стороной по организации обмена Виктора Бута на Бриттни Грайнер. Российский гражданин возвращен на родину», — указали в МИД.

Вице-президент российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников сообщил, что Бут летит в московский аэропорт Внуково и прибудет в столицу через несколько часов. По его словам, супруга Виктора Бута узнала об освобождении мужа постфактум — «для нее это настоящий новогодний подарок».

Бут и Грайнер были помилованы перед процедурой обмена, а потому нет необходимости в отбытии ими наказания на территории своих стран, добавил Мельников.

«Обмен Виктора Бута на американскую баскетболистку Грайнер можно назвать поистине новогодним подарком. Чувство радости, я думаю, что переполняет всех, кто следил за судьбой этого совершенно замечательного человека, который стал жертвой американских инсинуаций», — сказала Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

На этом фоне президент США Джозеф Байден рассказал о своем разговоре с Грайнер, которая находится в самолете по пути на родину.

«Только что я поговорил с Бриттни Грайнер. Она в безопасности. Она находится в самолете. Она возвращается домой», — сообщил он. Байден добавил, что Вашингтон вел напряженные переговоры с российской стороной по обмену Бута на Грайнер.

«Мы никогда не прекращали добиваться ее освобождения. Для этого потребовались кропотливые и напряженные переговоры», — заявил американский лидер.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал «Известиям», что обсуждения всех важных вопросов по обмену заключенными между Россией и США проводятся «исключительно по отдельному каналу, определенному главами двух государств».

Рябков отмечал, что для России важнее всего вызволение «всех тех, кто был осужден в США по «драконовским», часто политическим, тяжелым статьям — как, например, Виктор Бут».

Еще в мае 2022 года о возможности обмена Бута на Грайнер говорил источник «Газеты.Ru» в Общественной наблюдательной комиссии Московской области.

«Сотрудниками ФСИН с Грайнер проведены предварительные переговоры о возможном обмене на Виктора Бута», – рассказал он. В свою очередь, собеседник «Газеты.Ru» во ФСИН заявлял, что «решение об обмене Бута на Грайнер является одним из возможных, но крайне вероятным».

Член Общественной палаты, летчик Константин Ярошенко, которого в апреле обменяли на американца Тревора Рида, сообщил «Газете.Ru», что очень рад за Бута и его семью, а также поблагодарил МИД РФ и президента Владимира Путина.

«Только сейчас об этом узнал. Я очень рад. Он, как и я, был незаконно и несправедливо осужден на огромный срок, было сфабриковано и сфальсифицировано дело. То, что он летит домой, скоро воссоединится со своей семьей — я просто очень рад за него. Большо спасибо нашему МИД, который добился возвращения, как и моего, нашим спецслужбам и нашему президенту. Как и меня его вернули на родину», — сказал Ярошенко.

Виктор Бут был арестован 6 марта 2008 года в Таиланде и впоследствии выдан США. Американский суд признал россиянина виновным в сговоре с целью продажи оружия организации «Революционные вооруженные силы Колумбии», которую Вашингтон считает террористической. Свою вину Бут не признал и был приговорен к 25 годам лишения свободы.

Бриттни Грайнер была задержана в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года за провоз электронных сигарет с гашишным маслом, в августе суд в Химках назначил ей девять лет колонии и штраф в размере 1 млн рублей. 31-летняя спортсменка признала свою вину, но наличие умысла отрицала. В суде она заявила, что не собиралась нарушать законы РФ.

Изначально американская сторона настаивала, что россиянина Бута они могут обменять только по схеме «2 на 1», предлагая к Грайнер добавить еще одного гражданина США — Пола Уилана. В результате сейчас он по-прежнему отбывает наказание в российской колонии.

В четверг Байден пообещал, что США продолжат переговоры для освобождения Пола Уилана, который в 2020 году получил в РФ 16 лет за шпионаж. «Хотя мы пока не добились успеха в освобождении Пола, мы не сдаемся. Мы никогда не сдадимся. Мы продолжим искренне вести переговоры об освобождении Пола — я гарантирую это», — рассказал он.