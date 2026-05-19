Власти Таиланда сократили безвизовый режим для россиян

Власти Таиланда отменили 60-дневный безвизовый режим для граждан более чем 90 стран, в том числе для россиян. Об этом сообщает сообщает Khaosod.

Как уточнил министр туризма и спорта Сурасак Пханчароенворакул, соответствующее решение одобрило правительство страны, и теперь российским туристам разрешено находиться в Таиланде лишь 30 дней. При этом не уточняется, когда эти изменения вступят в силу.

В конце апреля сообщалось, что власти Таиланда намерены ввести для туристов обязательное медицинское страхование, без которого иностранцев не пустят в страну. Причиной такого радикального шага стали значительные затраты Таиланда на оказание медицинской помощи иностранным туристам.

Так, расходы Королевства на лечение иностранцев составляют около 100 млн бат (свыше $3 млн) в год. В значительной степени они вызваны безответственным поведением туристов, не соблюдающих правила дорожного движения при езде на мотоциклах и скутерах. Больницы вынуждены лечить получивших тяжелые травмы иностранцев, а стоимость лечения затем покрывается за счет бюджета.

Ранее сообщалось, что спрос на бронирования в Таиланде вырос на 21% в 2026 году.