«Турпоток вырос почти на 40%»: россияне все чаще едут в Таиланд не отдыхать, а зимовать

Гендиректор Туту Дусалеев: турпоток в Таиланд из России вырос почти на 40%

Таиланд сохраняет позицию безоговорочного лидера среди азиатских направлений у российских путешественников. За три последних года количество авиабилетов из России в Таиланд выросло на 36,3%, рассказал генеральный директор Туту Вячеслав Дусалеев на бизнес-диалоге «Россия — Таиланд: новые измерения для торговли и инвестиций» ПМЭФ-2026, стало известно «Газете.Ru».

Доля покупок авиабилетов в Таиланд выросла за три последних года на 15%. Показатель турпотока в Таиланд больше, чем у любого другого направления в Азии.

Спрос на поездки в Таиланд имеет выраженную сезонность. Первый заметный подъем пассажиропотока фиксируется в начале октября, затем спрос растет вплоть до новогодних праздников. Наиболее тихие месяцы — май и август. Это классическая модель «зимовки»: туристы едут в Таиланд, чтобы провести холодный российский сезон в тепле. Средняя продолжительность поездки составляет 19 дней, медианная — 15. То есть половина туристов проводит в Таиланде до двух недель, но многие остаются значительно дольше — это подтверждает феномен «зимовки».

Почти половина путешественников в Таиланд — миллениалы (45%), второе и третье место разделяют поколение X и зумеры (19%). На поколение альфа приходится только 12% путешественников.

В страну в основном покупают билеты в одиночку — таких пассажиров порядка 65%. Парные путешествия занимают 18%, семейные — 15%, групповые — лишь 2%. Поездки в Таиланд чаще всего планируются заранее — в среднем авиабилет приобретается за 38 дней до вылета.

Вячеслав Дусалеев также отметил интерес к России как к перспективному рынку для путешественников, делового туризма и продвижения тайских товаров и услуг. Лидерами по въездному туризму в России сегодня остаются СНГ (72,9%) и Азия (13,6%), причем преимущественно Индия и Китай. Задачи в работе с Таиландом — реализовать инфраструктуру для увеличения потока тайских туристов и деловых путешественников в Россию и расширить возможности для экспансии тайского бизнеса на российский рынок.

Ранее выяснилось, что в России продолжает расти спрос на отдых в Азии.