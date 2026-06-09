«Полная победа» за две недели, сделка за два дня: Трамп в 37-й раз анонсировал соглашение с Ираном

Дональд Трамп вновь анонсировал скорую сделку с Ираном: по его словам, стороны могут за два-три дня заключить соглашение об отказе Тегерана от ядерного оружия и открытии Ормузского пролива. При этом несколькими часами ранее американский лидер заявлял, что Вашингтон достигнет «полной победы» в конфликте в ближайшие две недели. Как подсчитал CNN, президент США уже 37 раз объявлял о скорой сделке с Ираном — но ее до сих пор нет.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран и США могут выйти на соглашение уже в ближайшие два-три дня. По его словам, соглашение предотвратит появление у Исламской республики ядерного оружия и приведет к немедленному открытию Ормузского пролива.

«Мы находимся на завершающем этапе заключения очень, очень выгодной сделки, которая ни в коем случае не допустит наличия ядерного оружия у Ирана. Пролив откроется немедленно. Он откроется сразу после подписания соглашения, что может произойти через два-три дня», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что считает позиции Вашингтона и Тегерана максимально близкими.

При этом несколькими часами ранее американский лидер утверждал, что объявит о «полной победе» над Ираном в течение ближайших двух недель.

«Они готовы дать нам все, они готовы отказаться от ядерного оружия. Я думаю, мы выигрываем эту битву, мы выиграем ее за следующие две недели, когда мы объявим о полной победе. Это будет полной победой и произойдет очень скоро», — сказал он, добавив, что после этого мировые цены на нефть упадут.

По данным CNN, Трамп анонсировал «скорую сделку» с Ираном уже 37 раз . Впервые он заявил об этом еще два месяца назад.

«Нет никаких признаков того, что это утверждение сегодня более актуально <...> Но Трамп продолжает это повторять, то ли потому, что он пребывает в заблуждении, то ли пытаясь успокоить финансовые рынки, то ли потому, что думает, что может воплотить это в жизнь силой воли», — отмечает CNN.

С Израилем или без

Пока Вашингтон и Тегеран продолжают переговоры, боевые действия на Ближнем Востоке не прекращаются: Израиль продолжает атаки на Ливан, что вызывает недовольство Ирана. Так, 7 июня израильские военные атаковали объект шиитской организации «Хезболла» в пригороде ливанского Бейрута. Иран ответил на это ракетным ударом по Израилю, после чего еврейское государство объявило о масштабной серии авиаударов по иранской территории.

Отказ Израиля прекратить свои операции в Ливане осложняет отношения между Тель-Авивом и Вашингтоном: Трамп уже предупредил израильского премьера Биньямина Нетаньяху, что дальнейшее обострение может ему дорого обойтись. По словам американского лидера, Иран передал через посредников сигнал о готовности снизить напряженность, если Израиль прекратит удары. После этого американский лидер связался с Нетаньяху.

«Я сказал ему: «Биби, ты должен быть очень осторожен в своих действиях, потому что очень скоро можешь остаться один на один против Ирана», — рассказал Трамп.

Он добавил, что с просьбой повлиять на израильского премьера к нему обратились представители пяти государств , участвующих в посреднических контактах между Вашингтоном и Тегераном. По его словам, Иран также заверил американскую сторону, что не намерен первым наносить удары по Израилю и по-прежнему заинтересован в соглашении с США.

О том, что отношения между Трампом и Нетаньяху далеки от идеальных, ранее сообщал портал Axios. По данным издания, во время одного из телефонных разговоров президент США резко раскритиковал действия Израиля в Ливане. Источники отметили, что Трамп был недоволен расширением военной операции и предупреждал израильского премьера о последствиях таких решений.

«Ты чертовски сумасшедший! Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого», — процитировал Трампа один из источников издания.

Собеседники Axios также рассказывали, что американский лидер был возмущен большим числом жертв среди мирного населения и разрушениями, сопровождавшими израильские удары. По их словам, разговор прошел настолько жестко, что Трамп несколько раз повышал голос на Нетаньяху.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя конфликт на Ближнем Востоке, признал, что интересы США и Израиля в некоторых случаях расходятся.

«Очевидно, что у израильтян и США есть много общих интересов, но есть и ситуации, где наши интересы расходятся. Президент четко дал понять, что главная цель США в Иране — гарантировать, что у Ирана не будет ядерного оружия», — объяснил Вэнс.

Отвечая на вопрос о переговорах с Тегераном, вице-президент отметил: «Каждый всегда пытается обыграть друг друга». По его словам, главным станет не то, что иранская сторона согласится зафиксировать на бумаге, а готовность выполнять достигнутые договоренности.

«Будем честны, иранцы не хотят продолжения этой войны. Это не в их интересах. И я думаю, они приходят за стол переговоров, выкладывая на стол реальные вещи. Мы, конечно, будем это проверять. Но если мы заключим эту сделку, это будет «хоум-ран» для американского народа», — резюмировал Вэнс.