Пилота ВВС США сбили дважды за месяц на войне с Ираном. Это первый случай со времен Вьетнама

Американского летчика сбили дважды за месяц на войне с Ираном

Пилот ВВС США, чей F-15E Strike Eagle был сбит над Ираном в начале апреля, ранее уже терял самолет в ходе текущей кампании на Ближнем Востоке. Он оказался среди американских летчиков, сбитых дружественным огнем над Кувейтом. Этот летчик, вероятно, стал первым пилотом американских ВВС, сбитым дважды в рамках одного конфликта со времен войны во Вьетнаме.

Американский пилот истребителя-бомбардировщика F-15E Strike Eagle, сбитого над Ираном в ходе конфликта на Ближнем Востоке, ранее уже пережил потерю самолета в результате дружественного огня над Кувейтом. Об этом сообщили портал The High Side и телеканал CBS News со ссылками на источники.

По информации СМИ, речь идет об одном и том же летчике, который менее чем за пять недель дважды был вынужден катапультироваться из своих самолетов. Он «почти наверняка» стал первым американским пилотом, сбитым дважды в рамках одного конфликта со времен войны во Вьетнаме. Имя военнослужащего не раскрывается.

Над Кувейтом и Ираном

Первый эпизод произошел в начале войны, когда в первых числах марта три американских F-15E Strike Eagle были по ошибке сбиты над территорией Кувейта в результате дружественного огня. Все шесть членов экипажей успешно катапультировались и выжили.

Спустя немногим более 30 дней один из катапультировавшихся над Кувейтом пилотов вновь участвовал в боевом вылете, на этот раз над Ираном. 3 апреля его F-15E был поражен иранской зенитной ракетой.

Экипаж катапультировался над территорией страны, после чего американские военные начали поисково-спасательную операцию.

Один из членов экипажа был найден спустя несколько часов после катапультирования. Второму пришлось почти двое суток скрываться от противника до эвакуации.

Тогда после спасения экипажа председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн отдельно отметил действия летчиков.

«Невозможно переоценить мужество, проявленное пилотом и оператором системы вооружения, когда они оказались в изоляции и уклонялись от противника», — заявил он на брифинге в Белом доме.

По словам генерала, их спасение стало результатом подготовки поисково-спасательных подразделений и стойкости самих военнослужащих.

«Как если молния дважды ударит в одно место»

О том, что пилот, сбитый над Ираном, ранее уже пережил потерю самолета над Кувейтом, первым сообщил The High Side. Позднее эту информацию CBS News подтвердили два источника, знакомые с обстоятельствами обоих инцидентов.

Пентагон перенаправил запросы журналистов в Центральное командование США, однако там отказались комментировать эту информацию.

Отставной генерал-лейтенант ВВС США Дэвид Дептула заявил CBS News, что не может вспомнить другого примера, когда пилот был бы сбит в двух разных инцидентах в ходе одной военной кампании: «Это как если молния дважды ударит в одно место».