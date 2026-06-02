«Ты сумасшедший! Что, черт возьми, ты делаешь?» Трамп отругал Нетаньяху за эскалацию в Ливане

Дональд Трамп по телефону раскритиковал Биньямина Нетаньяху за действия Израиля в Ливане и, по данным Axios, потребовал отказаться от планов удара по Бейруту. Как утверждают источники издания, разговор состоялся после угроз Тегерана прекратить переговоры с Вашингтоном и сопровождался жесткими высказываниями президента США в адрес премьер-министра Израиля.

В понедельник, 1 июня, в ходе телефонного разговора, «изобилующего нецензурной лексикой», президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху из-за эскалации Израилем напряженности в Ливане. Об этом Axios сообщили два американских чиновника и третий источник, знакомый с содержанием разговора.

До этого разговора ранее в понедельник Иран пригрозил прекратить переговоры с США из-за действий Израиля в Ливане. По словам двух источников, во время телефонного разговора Трамп назвал Нетаньяху «сумасшедшим» и обвинил его в неблагодарности. Он также приостановил планы Израиля по нанесению ударов по Бейруту.

Один американский чиновник заявил, что Трамп сказал Нетаньяху, что выполнение его угроз бомбить ливанскую столицу еще больше изолирует Израиль во всем мире. Трамп утверждал, будто помог Нетаньяху избежать тюремного заключения — имея в виду свою поддержку во время процесса над Нетаньяху по делу о коррупции.

Американский чиновник процитировал Axios президента США, который якобы сказал Нетаньяху:

«Ты чертовски сумасшедший! Ты бы сидел в тюрьме, если бы не я. Я спасаю твою задницу. Теперь тебя все ненавидят. Все ненавидят Израиль из-за этого».

Второй источник, знакомый с содержанием разговора, сообщил, что Трамп был «взбешен» и в какой-то момент крикнул Нетаньяху: «Что, черт возьми, ты делаешь?!»

Издание отмечает, что Трамп знал, что «Хезболла» обстреливала Израиль, но в последние дни чувствовал, что Нетаньяху непропорционально усиливает эскалацию конфликта — помимо угроз в Бейруте, Израиль расширяет свою наземную операцию на юге Ливана.

Другой американский чиновник заявил, что Трампа беспокоит, что Израиль «убил так много мирных жителей в Ливане», и он возражает против того, чтобы израильтяне «сносили здания» ради уничтожения одного командира «Хезболлы».

Израильский чиновник сообщил Axios, что Израиль больше не планирует наносить удары по целям «Хезболлы» в Бейруте.

Трамп и Нетаньяху в прошлом несколько раз проводили напряженные телефонные разговоры, но при этом тесно координировали свои действия по Ирану и другим вопросам.

В понедельник «был один из худших разговоров» Трампа с Нетаньяху с момента его возвращения на пост президента.

Похоже, пишет Axios, гнев Трампа был вызван тем, что решение Нетаньяху обострить ситуацию в Ливане грозило сорвать его переговоры с Ираном. После телефонного разговора Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social сообщение, что переговоры с Ираном «продолжаются быстрыми темпами».

Нетаньяху после разговора с Трампом сообщил, что Израиль будет атаковать цели в Бейруте, если «Хезболла» не прекратит нападения на Израиль, и что тем временем Израиль продолжит свои операции на юге Ливана.

«Наша позиция остается неизменной», — заявил Нетаньяху.

Прекращение боевых действий в Ливане

Вчера же иранское агентство Tasnim сообщило, что Тегеран решил прекратить переговоры с США на фоне активизации боевых действий в Ливане. Израиль, несмотря на действующее перемирие, заявил о расширении маневров на ливанской территории — военные захватили хребет Бофор и атаковали город Тир. Нетаньяху 1 июня также сообщил, что ЦАХАЛ намерен нанести удары по целям в квартале Дахия в Бейруте.

Тегеран и силы сопротивления Ливана заявили о намерении полностью заблокировать Ормузский пролив и «активизировать другие фронты», в том числе Баб-эль-Мандебский пролив ради «наказания сионистов и их сторонников».

Среди условий, которые Иран выдвинул для продолжения переговоров, — полное прекращение боевых действий в секторе Газа и Ливане, а также немедленный вывод израильских войск с ливанской территории.

Уже в понедельник Трамп заявил, что Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня. По его словам, такое решение было достигнуто после разговора с Нетаньяху и контактов с представителями движения через посредников. Президент США также написал в Truth Social, что Иран заинтересован в мирной сделке, выгодной США и их союзникам.