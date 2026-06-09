«Главные враги мусульман»: в Афганистане запретили чиновникам использовать смартфоны

Руководство «Талибана» запретило членам движения и госслужащим в Афганистане пользоваться смартфонами. За нарушение нового распоряжения чиновникам и представителям силовых структур грозит военный суд, а для контроля за исполнением указа власти создали специальные списки наблюдения с данными владельцев мобильных номеров. Почему талибы решили отказаться от смартфонов, как будут следить за соблюдением запрета и чем новые ограничения могут обернуться для афганского общества — в материале «Газеты.Ru».

Лидер движения «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) Хибатулла Ахундзада запретил членам группировки и государственным служащим Афганистана пользоваться смартфонами, сообщили издания Afghanistan International и KabulNow.

По данным СМИ, Ахундзада выступил с устным распоряжением, после чего афганский минюст направил письменную директиву руководителям военных судов в восьми зонах страны. О новом указе также уведомили командиров полиции и начальников разведывательных подразделений.

Согласно документу, нарушители приказа будут считаться «преступниками» и передаваться в военные суды. Ответственным лицам поручили обеспечить полное исполнение нового правила и отчитаться перед руководством «Талибана» о результатах. Кроме того, был создан специальный список наблюдения, в котором указываются имя, должность, место службы, мобильный оператор и номер телефона каждого человека, подпадающего под действие запрета.

От руководителей также потребовали подтвердить, что распоряжение соблюдается всеми сотрудниками, находящимися в их подчинении.

При этом подобные ограничения талибы вводят не впервые. В 2025 году Ахундзада уже призывал членов движения сократить использование смартфонов, а министр высшего образования Афганистана называл их «одним из трех главных врагов мусульман». Тогда же отдельным распоряжением учащимся запретили приносить смартфоны в школы и религиозные семинарии.

К чему запреты

Ранее власти в афганской провинции Герат ограничили использование смартфонов в государственных учреждениях. Как сообщал портал DID Press, чиновникам разрешили пользоваться только кнопочными телефонами без камер. По данным издания, одной из главных причин решения стало стремление предотвратить утечки служебных документов, фотографий и внутренней информации в СМИ. При этом сами госслужащие рассказывали, что новые правила осложнили работу ведомств и затруднили коммуникацию между сотрудниками.

Параллельно ограничения начали распространяться и на сферу образования. По данным Arab News, в провинции Кандагар запрет на смартфоны ввели для учащихся, преподавателей и административного персонала школ и религиозных учебных заведений. Власти объясняли эти меры необходимостью поддерживать дисциплину, повышать концентрацию на учебе и соблюдать нормы исламского права.

Часть преподавателей поддержала ограничения, тогда как некоторые учащиеся опасались, что запрет негативно скажется на образовательном процессе и доступе к учебным материалам. Ограничения затронули и медресе (мусульманские религиозно-просветительские и учебные заведения, выполняющие функцию школы и духовной семинарии для подготовки будущих богословов, священнослужителей и преподавателей. — «Газета.Ru»), где использование смартфонов фактически оказалось полностью исключено.

Талибы и запреты

После возвращения к власти талибы последовательно ужесточают регулирование различных сфер общественной жизни. Во многом новые нормы касаются прав женщин. Одним из наиболее резонансных решений стала отмена минимального брачного возраста для девушек.

Как пишет The Times, теперь возраст вступления в брак фактически определяется наступлением половой зрелости. Афганская правозащитница Хория Мосадик отмечала, что в соответствии с новой практикой девочки могут считаться достигшими брачного возраста уже в 9 или 10 лет. До прихода талибов к власти минимальный возраст для вступления в брак в Афганистане составлял 16 лет.

«Это еще один уровень зверств, которые талибы совершают по отношению к женщинам с тех пор, как пришли к власти», — заявила Мосадик.

Параллельно власти продолжают вводить новые требования к внешнему виду женщин. В провинции Герат региональное управление министерства поощрения добродетели и предотвращения порока запретило ношение обтягивающей одежды. Согласно новым правилам, женский хиджаб должен быть свободным, не прилегать к телу и не привлекать внимание окружающих. Представители ведомства заявили, что внедрять эти нормы намерены через разъяснительную работу и мирное взаимодействие с населением.

Также талибы запретили женщинам посещать стоматологов-мужчин, изъяли книги женщин-авторов из университетов Афганистана, приказали отрезать головы фигуркам в настольном футболе и ввели еще много подобных ограничений.