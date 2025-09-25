Талибы запретили женщинам посещать стоматологов-мужчин

Правительство Афганистана запретило женщинам в городе Кандагар посещать мужчин-стоматологов. Об этом сообщает Al Arabiya.

Сообщается, что боевики «Талибана» (движение внесено в список террористических организаций) выгнали женщин из стоматологических клиник по всему Кандагару, отдав приказ не пускать их к врачам-мужчинам.

После прихода к власти талибов в Афганистане в стране начали принимать меры, ограничивающие права женщин.

Недавно правительство страны изъяло из университетской программы Афганистана книги, написанные женщинами, а также запретило преподавание 18 предметов — включая те, где касаются темы о правах человека и сексуальных домогательствах. Из 680 книг, признанных «вызывающими беспокойство из-за антишариатской политики и политики «Талибана», около 140 написаны женщинами.

10 августа стало известно, что талибы массово закрывают женские салоны красоты в Кабуле. Аналитики считают, что эти действия являются частью политики по постепенному исключению женщин из общественной и экономической жизни.

Ранее талибы раскритиковали ООН.