«Еще один уровень зверств». В Афганистане разрешили браки с девятилетними девочками

The Times: в Афганистане одобрили вступление в брак девочек с девяти лет

Власти Афганистана одобрили вступление в брак девочек с девяти лет, сообщает The Times. Минимальный возраст для бракосочетания теперь привязан к наступлению половой зрелости. Правозащитники опасаются, что новый закон легализует изнасилование детей. Кроме того, новые правила делают развод невозможным по многим основаниям. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Афганистан разрешил браки с девятилетними девочками, сообщает The Times со ссылкой на постановление «Принципы раздельного проживания супругов». Документ вступил в силу после одобрения лидером исламистского движения «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) Хайбатуллой Ахундзадой.

«Если девочка достигает половой зрелости в возрасте девяти или десяти лет, то, согласно новому закону, она достигла законного возраста для вступления в брак», — объяснила новые положения афганская правозащитница Хория Мосадик.

Издание обратило внимание, что минимальный возраст полового созревания, по версии крупнейшей и старейшей суннитской школы исламского права, составляет девять лет.

Ранее в Афганистане девушки могли законно вступить в брак только с 16 лет, в ином случае требовалось согласие отца, деда или судьи . Теперь же это возрастное ограничение отменено. Молчание девочки, достигшей возраста полового созревания, может трактоваться как согласие на брак. Правозащитники опасаются, что закон легализует изнасилование детей.

«Это еще один уровень зверств, которые талибы совершают по отношению к женщинам с тех пор, как пришли к власти», — подчеркнула Мосадик.

Также закон предусматривает, что брак девочки, заключенный до наступления половой зрелости по решению отца либо деда, аннулируется, если будет доказана склонность опекунов к насилию или же они будут психически нездоровыми. При этом такие причины, как «неподходящий супруг» или несправедливый размер приданого, теперь не будут признаваться законными основаниями для расторжения брака.

«Другими словами, даже если муж проявляет жестокость по отношению к жене, это само по себе не является основанием для развода», — сказала исполнительный директор правозащитной организации Rawadari Шахарзад Акбар.

Новые правила касаются и замужних женщин старшего возраста, поскольку развод становится невозможным по многим основаниям. «Развестись с мужем, который вас обижает или отсутствует, непросто — вам просто придется с этим смириться. Главный посыл этого закона в том, что вы не можете расстаться со своим мужем, если он на это не согласен », — добавила правозащитница.

Причины детских браков

Детские браки в Афганистане обусловлены множеством фактором, среди которых отсутствие образования и бедность, сообщила Акбар.

«Бедность женщин, в частности, усугубилась из-за проблем с трудоустройством. В целом, бедность семей также усугубилась. В семьях думают: «Моей дочери 12 лет, она не может ходить в школу, так как долго я смогу ее содержать?» — поделилась правозащитница.

Местных девочек продолжают использовать как «разменную монету». В частности, родственники выдают несовершеннолетних замуж, чтобы расплатиться по семейным долгам, вызванным бедностью или наркоманией, а также для разрешения междоусобных споров.

«Нынешнее положение дел ужасающее», — заметила Акбар.

По статистке детского агентства ООН (ЮНИСЕФ), более четверти афганок (28%) в возрасте от 15 до 49 лет были выданы замуж до достижения 18 лет .

С августа 2021 года, после смены власти в Афганистане, положение женского населения в стране значительно ухудшилось. Эксперты ООН называют происходящее одним из самых серьезных кризисов в сфере прав человека. Сейчас афганские девочки лишены возможности учиться уже с 12 лет — среднее образование для них ограничено шестым классом. Для взрослых женщин введены жесткие запреты на обучение в вузах, ведение профессиональной деятельности, свободное перемещение по стране и интеграцию в социальную жизнь.

В феврале 2026 года в Афганистане вступил в силу новый уголовный кодекс, который фактически легализует домашнее насилие. В документе говорится, что мужчины могут избивать своих жен, если это не влечет за собой серьезных телесных повреждений.