Талибы разрешили мужчинам жениться на девятилетних девочках

The Times: талибы отменили минимальный брачный возраст для девушек
Движение «Талибан» (движение внесено в список террористических организаций) в Афганистане отменило минимальный брачный возраст для девушек. Об этом сообщает The Times.

«Если девочка достигает половой зрелости в возрасте девяти или десяти лет, то, согласно новому закону, она достигла законного возраста для вступления в брак», — рассказала журналистам афганская правозащитница Хория Мосадик.

До прихода к власти талибов, в Афганистане минимальный возраст для заключения брака составлял 16 лет, однако это возрастное ограничение снято.

Журналисты также напоминают, что согласно крупнейшей и старейшей суннитской школе исламского права, минимальный возраст полового созревания составляет девять лет.

Верховный лидер движения «Талибан» Хайбатулла Ахундзада ранее заявил, что режим талибов освободил афганских женщин от «традиционных притеснений» и вернул им статус «свободных людей». При этом подчеркивается, что новым режимом были сделаны «необходимые шаги <..> чтобы обеспечить женщинам комфортную и благополучную жизнь в соответствии с исламским шариатом», а проблемы женщин были связаны с 20-летней американской оккупацией.

Ранее талибы запретили лечить женщин без сопровождения мужчин.

 
