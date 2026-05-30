Шеф Пентагона ушел от прямого ответа на вопрос о поставках средств ПВО Украине

Шеф Пентагона Пит Хегсет на полях форума по безопасности «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре ушел от прямого ответа на вопрос о возможности поставок средств ПВО Украине, передает The Financial Express.

«Там, где мы можем помочь Украине, мы это делаем. Там, где мы можем дать Европе возможность сделать больше, мы это делаем», — сказал министр.

При этом Хегсет отметил, что Европа активизировалась в вопросе помощи Украине.

Владимир Зеленский после заявления России о начале систематических ударов по целям в Киеве обратился к американскому коллеге с просьбой о помощи. Он направил лидеру США письмо, в котором призвал предоставить Киеву системы ПВО и ракеты к ним. По словам президента Украины, текущие темпы поставок «уже не соответствуют реальности угрозы».

При этом в ВСУ уже заявляли, что украинская ПВО оказалась «на голодном пайке», а сам Зеленский признавал, что ситуация с ракетами «хуже уже быть не может».

Ранее Зеленский обратился к Франции с просьбой на фоне нехватки ракет.

 
