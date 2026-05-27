В России дали совет Зеленскому, отправившему срочное письмо Трампу

Дмитриев посоветовал Украине сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта
Украина должна сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта с Россией, а не на его эскалации. Об этом в соцсети X написал специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Если Украина испытывает острую нехватку ракет ПВО (противовоздушной обороны. — «Газета.Ru»), возможно, ей лучше сосредоточиться на мире, а не на провокациях и эскалации конфликта», — говорится в публикации.

По словам Дмитриева, стремление к миру всегда является лучшей стратегией.

27 мая издание Kyiv Independent со ссылкой на источники сообщило, что украинский лидер Владимир Зеленский направил президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу срочное письмо, в котором рассказал о дефиците ракет для систем ПВО. Как он отметил, Киев в вопросе защиты от баллистических ракет практически полностью полагается на помощь Вашингтона. В связи с этим Зеленский попросил Трампа ускорить поставки вооружений.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приближается к своему завершению. Позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков пояснил, что наработки по мирному процессу действительно позволяют сказать, что конфликт «близится к завершению». Однако ни о какой конкретике в данный момент речи не идет, подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков ответил на слухи об установлении Путиным дедлайна по завершению конфликта на Украине.

 
