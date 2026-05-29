«Противится не только Россия»: Зеленский намекнул, что Запад мешает Украине производить ракеты

Владимир Зеленский намекнул, что развитию украинской баллистической программы мешает не только Россия, но и конкуренция со стороны стран Запада. Как сообщал ранее глава офиса президента Кирилл Буданов, у Киева есть серьезные проблемы с производством ракет, ведь союзники отказываются продавать ему комплектующие. Нет у Украины и средств борьбы с ракетами российскими — накануне глава государства обратился к США с просьбой о помощи, а сегодня заявил, что Киев хочет получить лицензию на производство ракет для системы Patriot.

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что Запад мешает развитию украинской баллистической программы. По его словам, не только Россия, но и другие страны против появления у Киева собственной системы. Причины, полагает украинский лидер, связаны «с бизнесом» и конкуренцией в оборонной сфере.

«Украина хочет создать свою баллистическую систему, но этому противится не только Россия. Россия — по понятным причинам, а не только Россия — также по понятным причинам. Причины в бизнесе, в конкуренции», — отметил Зеленский.

В апреле о проблемах с производством вооружений заявлял и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов: тогда он отметил, что страна лишь «пользователь» оружия, ведь не производит его самостоятельно.

«Все наши супероборонные на данный момент технологии, дроновые и так далее — элементная база чья, что там украинского? Даже 3D-принтер, на котором большинство деталей сделано, он же тоже не наш. И заливка в нем не наша», — сказал Буданов.

По его словам, за все время российской спецоперации Украина не произвела ни одного танка, а с производством ракет у нее серьезные проблемы — из-за отказа союзников продавать комплектующие.

«Ракеты начали [производить], но там тоже есть нюансы, скажем прямо, причем серьезные. А нюансы, кстати, опять же, во многом из-за этой проблемы. Элементная база, определенные узлы, агрегаты нам просто не продают. Причем не продают наши союзники, я вам прямо это говорю. А свое мы потеряли возможность производить, как раз лет 20 назад», — пояснил глава офиса президента.

В августе 2025 года фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал первое изображение украинской баллистической ракеты «Фламинго». По словам Лукацкого, ракета украинского производства способна преодолевать до 3 тыс. км и уже выпускалась серийно. В середине апреля депутат Верховной рады Федор Вениславский со ссылкой на источники в украинском ВПК заявил, что ВСУ якобы получили баллистическую ракету с дальностью до 500 километров и «гиперзвуковой скоростью».

«Антибаллистики» тоже нет

Зеленский также заявил, что активно продвигает идею создания европейской антибаллистической системы для борьбы с ракетами, и Киеву уже удалось договориться о сотрудничестве в этой сфере со Швецией. Противодействие российским ракетам — серьезный вызов для Украины из-за дефицита снарядов для систем ПВО, признает сам глава государства: накануне он направил письмо президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой увеличить поставки.

«Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты. Нынешние темпы поставок в рамках программы PURL уже не соответствуют реальности угрозы, с которой мы сталкиваемся. Я прошу вашей помощи в защите воздушного пространства Украины от российских ракет», — написал он.

Зеленский попросил Вашингтон передать Киеву дополнительные комплексы Patriot и ракеты PAC-3. Кроме того, Киев просит лицензию на производство этих ракет.

«Мы очень надеемся, что Украина получит лицензии на производство ракет Patriot PAC-3, чтобы мы могли помочь и другим странам, которые могут столкнуться с такой необходимостью, как мы это сейчас видим на Ближнем Востоке. Это нужно всем. Украина пока не получила лицензии на производство Patriot. Я верю, что мы сможем получить это в будущем — или мы можем создать свою собственную систему», — заявил Зеленский 28 мая.

Как сообщил телеканал NBC News, письмо Зеленского пока остается без ответа: ни Белый дом, ни руководство конгресса публично не отреагировали на обращение Киева.

При этом американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь выразил уверенность, что Соединенные Штаты «положительно отреагируют» на запрос Киева, сообщило издание «Украинская правда».

«Америка положительно отреагирует на этот запрос. Мы делали это в прошлом и должны делать снова в будущем, ведь речь идет о спасении жизней», — сказал конгрессмен, выразив уверенность, что Вашингтон должен «поддержать усилия» Зеленского.