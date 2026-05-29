«Противится не только Россия»: Зеленский намекнул, что Запад мешает Украине производить ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что Запад мешает развитию украинской баллистической программы. По его словам, не только Россия, но и другие страны против появления у Киева собственной системы. Причины, полагает украинский лидер, связаны «с бизнесом» и конкуренцией в оборонной сфере.
«Украина хочет создать свою баллистическую систему, но этому противится не только Россия. Россия — по понятным причинам, а не только Россия — также по понятным причинам. Причины в бизнесе, в конкуренции», — отметил Зеленский.
В апреле о проблемах с производством вооружений заявлял и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов: тогда он отметил, что страна лишь «пользователь» оружия, ведь не производит его самостоятельно.
«Все наши супероборонные на данный момент технологии, дроновые и так далее — элементная база чья, что там украинского? Даже 3D-принтер, на котором большинство деталей сделано, он же тоже не наш. И заливка в нем не наша», — сказал Буданов.
По его словам, за все время российской спецоперации Украина не произвела ни одного танка, а с производством ракет у нее серьезные проблемы — из-за отказа союзников продавать комплектующие.
«Ракеты начали [производить], но там тоже есть нюансы, скажем прямо, причем серьезные. А нюансы, кстати, опять же, во многом из-за этой проблемы. Элементная база, определенные узлы, агрегаты нам просто не продают. Причем не продают наши союзники, я вам прямо это говорю. А свое мы потеряли возможность производить, как раз лет 20 назад», — пояснил глава офиса президента.
В августе 2025 года фотограф Associated Press Ефрем Лукацкий опубликовал первое изображение украинской баллистической ракеты «Фламинго». По словам Лукацкого, ракета украинского производства способна преодолевать до 3 тыс. км и уже выпускалась серийно. В середине апреля депутат Верховной рады Федор Вениславский со ссылкой на источники в украинском ВПК заявил, что ВСУ якобы получили баллистическую ракету с дальностью до 500 километров и «гиперзвуковой скоростью».
«Антибаллистики» тоже нет
Зеленский также заявил, что активно продвигает идею создания европейской антибаллистической системы для борьбы с ракетами, и Киеву уже удалось договориться о сотрудничестве в этой сфере со Швецией. Противодействие российским ракетам — серьезный вызов для Украины из-за дефицита снарядов для систем ПВО, признает сам глава государства: накануне он направил письмо президенту США Дональду Трампу и американскому конгрессу с просьбой увеличить поставки.
«Когда речь идет о защите от баллистических ракет, мы полагаемся почти исключительно на Соединенные Штаты. Нынешние темпы поставок в рамках программы PURL уже не соответствуют реальности угрозы, с которой мы сталкиваемся. Я прошу вашей помощи в защите воздушного пространства Украины от российских ракет», — написал он.
Зеленский попросил Вашингтон передать Киеву дополнительные комплексы Patriot и ракеты PAC-3. Кроме того, Киев просит лицензию на производство этих ракет.
«Мы очень надеемся, что Украина получит лицензии на производство ракет Patriot PAC-3, чтобы мы могли помочь и другим странам, которые могут столкнуться с такой необходимостью, как мы это сейчас видим на Ближнем Востоке. Это нужно всем. Украина пока не получила лицензии на производство Patriot. Я верю, что мы сможем получить это в будущем — или мы можем создать свою собственную систему», — заявил Зеленский 28 мая.
Как сообщил телеканал NBC News, письмо Зеленского пока остается без ответа: ни Белый дом, ни руководство конгресса публично не отреагировали на обращение Киева.
При этом американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь выразил уверенность, что Соединенные Штаты «положительно отреагируют» на запрос Киева, сообщило издание «Украинская правда».
«Америка положительно отреагирует на этот запрос. Мы делали это в прошлом и должны делать снова в будущем, ведь речь идет о спасении жизней», — сказал конгрессмен, выразив уверенность, что Вашингтон должен «поддержать усилия» Зеленского.