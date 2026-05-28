США не ответили на письмо Зеленского о нехватке систем ПВО

NBC News: США не ответили на письмо Зеленского Трампу и Конгрессу о нехватке ПВО

Письмо президента Украины Владимира Зеленского президенту США и конгрессу о нехватке систем ПВО осталось без ответа. Об этом сообщает телеканал NBC News.

По данным канала, Белый дом и партийное руководство в Капитолии не отреагировали на послание президента Украины.

«США не прокомментировали письмо», — говорится в публикации.

27 мая интернет-издание Kyiv Independent со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский послал американскому лидеру письмо, в котором сообщил о дефиците ракет к системам противовоздушной обороны и попросил ускорить поставки. До этого Зеленский также написал, что Украина остро нуждается в американской военной помощи. А 24 мая украинский президент потребовал от США и европейских государств принять решение после российского удара возмездия по Украине.

Ранее Зеленский попросил у США лицензию на производство ракет Patriot.