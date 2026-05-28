«Живой щит» из «лишних дипломатов»: Запад отказался эвакуировать посольства из Киева

Каллас заявила, что посольства ЕС остаются в Киеве, несмотря на предупреждение РФ

Глава евродипломатии Кая Каласс заявила, что сотрудники американского посольства покинут Киев в отличие от европейских дипломатов, которые продолжат работать в украинской столице. Ее слова об эвакуации дипмиссии США уже опровергли в МИД Украины и самом посольстве. Ранее Россия предупредила о подготовке ударов по военным объектам в Киеве и призвала иностранцев покинуть город. ЕС отказался эвакуировать сотрудников посольств. Зампред Совебза РФ Дмитрий Медведев заявил, что это шаг говорит о том, что у Брюсселя есть «лишние» дипломаты.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Кая Каллас заявила, что сотрудники американского посольства покинут Киев в то время, как дипломаты стран ЕС останутся на Украине.

«Вчера мы узнали, что все посольства, кроме одного, остались на Украине. Так что это тоже требует смелости от сотрудников посольств. Но да, все европейцы остались. Америка ушла»,

— отметила она на неформальной встрече глав МИД стран Евросоюза на Кипре.

Однако заявление Каллас уже опровергли в министерстве иностранных дел Украины и дипмиссии США. Представитель украинского ведомства Георгий Тихий сообщил, что информация о том, что сотрудники американского посольства эвакуируются из Киева, не соответствует действительности.

«Посольство США открыто. В нашей работе нет никаких изменений, и любые сообщения об обратном являются ложными», — отметили в диппредставительстве Вашингтона в Киеве.

В то же время советник президента Украины Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин предположил, что заявление Каллас может быть связано с выездом американских дипломатов из Киева в ночь на 24 мая перед ударом ВС РФ по украинской столице.

«Мы слышали, что американские дипломаты из Киева тогда уехали [перед ударом в ночь на воскресенье]. В любом случае Украина благодарна всем посольствам, которые работают в Киеве», — рассказал он.

Литвин также назвал ситуацию странной, отметив, что Украина не должна интерпретировать слова главы евродипломатии.

Предупреждение МИД

25 мая МИД РФ сообщил, что российская армия начнет систематически атаковать военные объекты и центры принятия решений в Киеве в ответ на удар ВСУ по колледжу в Старобельске. В связи с этим ведомство призвало иностранцев, в том числе дипломатических работников, находящихся в украинской столице, как можно скорее покинуть город, а местных жителей — не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.

Отдельно глава МИД РФ Сергей Лавров уведомил госсекретаря США Марко Рубио о подготовке ударов по объектам ВСУ в Киеве. Американский чиновник после этого заявил, что российская сторона сообщила «во все посольства, что в Киеве будет очень опасно».

В ответ на предупреждение МИД РФ посол Евросоюза на территории Украины Катарина Матернова заявила, что европейские дипломаты не покинут страну.

«Мы остаемся в Киеве. Мы остаемся с Украиной», — подчеркнула она.

Представитель Еврокомиссии Анита Хиппер подтвердила, что ЕС намерен сохранить дипломатическое присутствие в украинской столице и нарастить военную поддержку Украины. Кроме этого, она подчеркнула, что любые «намеренные атаки на гражданские объекты являются военным преступлением» и все причастные к таким нападениям будут привлечены к ответственности.

«У них есть лишние дипломаты»

Секретарь Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя решение ЕС не эвакуировать своих дипломатических работников из Киева, предположил, что у Брюсселя есть «лишние» дипломаты.

«ЕС заявил, что сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждения России. Вероятно, у них есть лишние дипломаты и им нужно сократить численность персонала», — написал он в соцсети X.

С ним согласился член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам, своим шагом Евросоюз показал, что использует свой дипломатический персонал в качестве «живого щита».