Медведев ответил на отказ Евросоюза эвакуировать дипломатов из Киева

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предположил, что отказ Евросоюза от эвакуации посольств из Киева говорит о том, что у Брюсселя есть «лишние» дипломаты. Об этом он заявил в соцсети X.

»ЕС заявил, что сохранит свое дипломатическое присутствие в Киеве без изменений, несмотря на предупреждения России. Вероятно, у них есть лишние дипломаты и им нужно сократить численность персонала», — отмечается в сообщении.

25 мая посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова после заявления МИД РФ с анонсом ударов по ВПК республики и призывом членам иностранных посольств покинуть Киев заверила, что «ЕС никуда не уйдет».

До этого МИД России заявил, что ВС РФ будут наносить удары по центрам принятия решений на территории Украины. В частности, целями ВС РФ станут места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, которые «киевский режим использует при содействии натовских специалистов».

Ранее Медведев фразой «надо бить гораздо сильнее» прокомментировал удар по Украине.