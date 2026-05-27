Рябков обвинил Запад в искажении сообщений об эвакуации дипломатов в Киеве

Западные страны искажают смысл заявлений о необходимости эвакуации сотрудников дипломатических представительств из Киева. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его слова передает РИА Новости.

По его словам дипломата, Москва направила странам Запада уведомление с призывом ответственно подойти к вопросам безопасности и рассмотреть возможность вывода персонала дипмиссий из Киева, однако это преподнесли как проявление «агрессивного курса» России.

»...они переворачивают с ног на голову <...>. Это обнажает извращенное нутро деятелей, которым мы противостоим», — отметил Рябков.

25 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по поручению президента России Владимира Путина уведомил госсекретаря США Майка Помпео о подготовке системных ударов по объектам ВСУ в Киеве, а также по украинским центрам принятия решений.

Решение о нанесении Вооруженными силами РФ ударов по объектам ВСУ в Киеве стало реакцией на атаку беспилотников ВСУ по учебному корпусу и общежитию Старобельского профессионального колледжа в Луганской народной республике (ЛНР). По последним данным, 65 студентов пострадали, 21 студент не выжил. В Кремле назвали эту атаку «чудовищной».

Ранее МИД Литвы выразил РФ протест из-за угрозы удара по Киеву.