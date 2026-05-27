«Это желание Британии». Зеленский поручил готовить Украину к трем годам конфликта

Украинский президент Владимир Зеленский поручил готовить Украину к продолжению боевых действий в ближайшие два–три года, сообщили источники The Economist. По данным издания, в Киеве считают, что страна способна выдержать затяжной конфликт, несмотря на тяжелую ситуацию на фронте и растущие внутренние проблемы. В Госдуме подобные заявления связали с желанием Великобритании «воевать до последнего украинца».

Украинский президент Владимир Зеленский поручил украинским чиновникам готовиться еще к двум–трем годам конфликта, сообщили The Economist и Telegram-канал Insider UA со ссылкой на источники в правительстве Украины.

По данным Insider UA, в Киеве считают, что мирный процесс фактически зашел в тупик , США постепенно отходят от участия в переговорах, а Россия якобы не намерена идти на компромисс. Собеседники канала также утверждают, что Москва якобы рассчитывает к осени выйти на границы Донбасса.

Журнал The Economist написал, что распоряжение Зеленского связано с расчетом на длительное противостояние. Источники издания в украинском руководстве считают, что Киев способен продолжать боевые действия еще несколько лет. При этом The Economist отметил, что даже в случае продолжения сопротивления Украина рискует столкнуться с дальнейшей милитаризацией страны и ростом военной коррупции .

Советник президента Украины Дмитрий Литвин позже назвал «вбросом» информацию The Economist.

«Только вот на встрече с фракцией президент говорил, что надо сфокусироваться на полгода до ноября , этот срок есть»,— привела его слова «Страна.ua».

Неделю назад бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что конфликт между Москвой и Киевом может затянуться как минимум до весны 2027 года.

«Я думаю, что это длинная история, чуть ли не до середины 2027 года, до весны 2027 как минимум», — сказал он.

По его словам, украинские власти заинтересованы в сохранении нынешней ситуации как минимум до начала президентской кампании в США. Очередные выборы американского президента ожидаются в 2028 году.

«Все это время товарищ Зеленский заинтересован, чтобы война продолжалась. <…> Как минимум одна сторона очень не хочет, чтобы все закончилось осенью 2026 года», — заявил Арестович.

Нынешний советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк 23 мая выразил мнение, что активная фаза боевых действий может завершиться этой осенью.

Британский сценарий

В Госдуме связали сообщения о подготовке Украины к еще нескольким годам конфликта с политикой Лондона. Зампред комитета по международным делам Алексей Чепа заявил «Газете.Ru», что Великобритания заинтересована в максимально долгом продолжении боевых действий.

« Это желание Великобритании максимально долго, как они заявляли, вплоть до последнего украинца, вести боевые действия , разрушительные для России, ослабляющие ее экономику. Это задача, которую ставит Великобритания перед Украиной», — объяснил депутат.

По мнению Чепы, Лондон при необходимости будет оказывать давление на Зеленского, чтобы Киев придерживался выгодной британской стороне линии. Депутат также связал подобные сигналы с попытками Запада не допустить быстрого завершения конфликта и сохранить военное давление на Россию.

СВО доведут до конца

В Кремле ранее заявили, что именно Владимир Зеленский остается главным препятствием для мирного урегулирования конфликта на Украине .

«<...>Лишний раз это (воинственные заявления Киева. — «Газета.Ru») подчеркивает и доказывает, кто является главным препятствием на пути выхода на мирные рельсы. Это Зеленский и его режим», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, на фоне подобных заявлений со стороны Киева Россия продолжит спецоперацию до достижения поставленных целей. При этом представитель Кремля напомнил, что Москва по-прежнему открыта для переговоров . Песков отметил, что в последние месяцы уже велась «большая работа» в формате Россия — США — Украина, а посреднические усилия Вашингтона в Кремле готовы поддерживать и дальше.

9 мая российский президент Владимир Путин заявлял, что конфликт на Украине «приближается к своему завершению» .

Bloomberg утверждал, что российское руководство якобы рассчитывает к концу 2026 года добиться полного контроля над Донбассом и выйти на новое соглашение по безопасности с Европой. По версии источников агентства, речь идет в том числе о возможном признании новых российских территорий. Однако в Кремле опровергли утверждения об установлении конкретных сроков завершения спецоперации на Украине.