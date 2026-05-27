«Это желание Британии». Зеленский поручил готовить Украину к трем годам конфликта

Украинский президент Владимир Зеленский поручил украинским чиновникам готовиться еще к двум–трем годам конфликта, сообщили The Economist и Telegram-канал Insider UA со ссылкой на источники в правительстве Украины.
По данным Insider UA, в Киеве считают, что мирный процесс фактически зашел в тупик, США постепенно отходят от участия в переговорах, а Россия якобы не намерена идти на компромисс. Собеседники канала также утверждают, что Москва якобы рассчитывает к осени выйти на границы Донбасса.
Журнал The Economist написал, что распоряжение Зеленского связано с расчетом на длительное противостояние. Источники издания в украинском руководстве считают, что Киев способен продолжать боевые действия еще несколько лет. При этом The Economist отметил, что даже в случае продолжения сопротивления Украина рискует столкнуться с дальнейшей милитаризацией страны и ростом военной коррупции.
Советник президента Украины Дмитрий Литвин позже назвал «вбросом» информацию The Economist.
«Только вот на встрече с фракцией президент говорил, что надо сфокусироваться на полгода до ноября, этот срок есть»,— привела его слова «Страна.ua».
Неделю назад бывший советник офиса Зеленского Алексей Арестович заявил, что конфликт между Москвой и Киевом может затянуться как минимум до весны 2027 года.
«Я думаю, что это длинная история, чуть ли не до середины 2027 года, до весны 2027 как минимум», — сказал он.
По его словам, украинские власти заинтересованы в сохранении нынешней ситуации как минимум до начала президентской кампании в США. Очередные выборы американского президента ожидаются в 2028 году.
«Все это время товарищ Зеленский заинтересован, чтобы война продолжалась. <…> Как минимум одна сторона очень не хочет, чтобы все закончилось осенью 2026 года», — заявил Арестович.
Нынешний советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк 23 мая выразил мнение, что активная фаза боевых действий может завершиться этой осенью.
Британский сценарий
В Госдуме связали сообщения о подготовке Украины к еще нескольким годам конфликта с политикой Лондона. Зампред комитета по международным делам Алексей Чепа заявил «Газете.Ru», что Великобритания заинтересована в максимально долгом продолжении боевых действий.
«Это желание Великобритании максимально долго, как они заявляли, вплоть до последнего украинца, вести боевые действия, разрушительные для России, ослабляющие ее экономику. Это задача, которую ставит Великобритания перед Украиной», — объяснил депутат.
По мнению Чепы, Лондон при необходимости будет оказывать давление на Зеленского, чтобы Киев придерживался выгодной британской стороне линии. Депутат также связал подобные сигналы с попытками Запада не допустить быстрого завершения конфликта и сохранить военное давление на Россию.
СВО доведут до конца
В Кремле ранее заявили, что именно Владимир Зеленский остается главным препятствием для мирного урегулирования конфликта на Украине.
«<...>Лишний раз это (воинственные заявления Киева. — «Газета.Ru») подчеркивает и доказывает, кто является главным препятствием на пути выхода на мирные рельсы. Это Зеленский и его режим», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, на фоне подобных заявлений со стороны Киева Россия продолжит спецоперацию до достижения поставленных целей. При этом представитель Кремля напомнил, что Москва по-прежнему открыта для переговоров. Песков отметил, что в последние месяцы уже велась «большая работа» в формате Россия — США — Украина, а посреднические усилия Вашингтона в Кремле готовы поддерживать и дальше.
9 мая российский президент Владимир Путин заявлял, что конфликт на Украине «приближается к своему завершению».
Bloomberg утверждал, что российское руководство якобы рассчитывает к концу 2026 года добиться полного контроля над Донбассом и выйти на новое соглашение по безопасности с Европой. По версии источников агентства, речь идет в том числе о возможном признании новых российских территорий. Однако в Кремле опровергли утверждения об установлении конкретных сроков завершения спецоперации на Украине.