Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что активная фаза боевых действий на Украине может завершиться осенью. Об этом сообщает Telegram-канал INSIDER UA.

Другие подробности заявления Советника ОПУ не раскрываются.

До этого агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что президент России Владимир Путин якобы намерен завершить специальную военную операцию к концу 2026 года на условиях, которые он считает победными. Среди них — полный контроль над Донбассом и международное признание новых российских территорий. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Путин устанавливал какие-либо сроки завершения СВО.

Сам Путин 9 мая заявлял, что конфликт на Украине приближается к своему окончанию. Песков разъяснил, что спецоперация может завершиться в любой момент, как только президент Украины Владимир Зеленский возьмет на себя ответственность и отдаст приказ ВСУ прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса и российских регионов. серьезному диалогу.

