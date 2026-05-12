«Центр тяжести переместился в Брюссель». Зачем Европе переговоры с Россией?

В Евросоюзе вновь звучат призывы возобновить прямые переговоры с Россией, предлагаются различные кандидатуры для участия в этом процессе. В Москве в ответ заявили, что в диалоге могут участвовать любые представители ЕС при наличии политического желания возобновить отношения. Почему в Евросоюзе вновь появилась идея о восстановлении связей с Москвой, и кто мог бы возглавить этот процесс — в материале «Газеты.Ru».

В переговорах Евросоюза с Россией могут участвовать любые представители ЕС при наличии политического желания возобновить диалог. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможность назначения президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера посредником на переговорах.

Представитель Кремля подчеркнул, что ключевое условие — политическая готовность восстановить диалог, а по поводу кандидатуры переговорщика от Евросоюза можно «гадать на кофейной гуще», перечисляя известные фамилии.

В ЕС заговорили о необходимости восстановить прямой диалог с Москвой на прошлой неделе, когда председатель Евросовета Антониу Кошта сообщил, что ведет переговоры с лидерами союза.

«Я веду переговоры с лидерами 27 стран — членов ЕС, чтобы определить наилучший способ организации нашей работы и обозначить, что именно нам необходимо обсудить с Россией, когда для этого наступит подходящий момент», — сказал Кошта газете Financial Times.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в интервью Politico заявил о желании Киева, чтобы Европа помогла возобновить мирные переговоры с РФ.

Министр предположил, что Европе нужна новая роль в усилиях по установлению мира. При этом Сибига подчеркнул, что Киев не просит Европу заменить США в мирных переговорах. По словам дипломата, помощь со стороны европейцев должна стать дополнительным направлением, а не альтернативой.

27–28 мая главы МИД стран Европейского союза обсудят темы потенциальных переговоров с Россией. Глава европейской дипломатии Кая Каллас подчеркнула, что перед возможными переговорами странам ЕС необходимо сначала определить, какие именно вопросы они готовы обсуждать.

Кто встанет во главе?

Выступая с речью 9 мая президент России Владимир Путин назвал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера предпочтительным переговорщиком для возобновления диалога России с Европой. Он добавил, что европейские страны могут выбрать любого политика, которому доверяют и который «не наговорил каких-то гадостей» в адрес Москвы.

Однако в Евросоюзе отвергли кандидатуру Шредера. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас заявила, что давать России право выбирать переговорщика от имени ЕС было бы «не совсем разумно».

Герхард Шрёдер и Владимир Путин, 2005 год Reuters

«Понятно, почему Путин хочет, чтобы именно он стал этим человеком — чтобы фактически… он сидел по обе стороны стола переговоров», — заявила Каллас.

Она допустила, что может выступить в качестве главного переговорщика от Евросоюза. Политик напомнила о своей карьере в юридической фирме, отметив, что ей приходилось участвовать в переговорах.

«Должна признать, думаю, я сумею распознать ловушки, которые расставляет Россия», — сказала Каллас.

В России к подобному предложению отнеслись скептически. Чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что Кая Каллас не отвечает необходимым критериям, так как это должен быть уважаемый в Брюсселе человек, который имеет политический вес и не несет «антироссийскую ахинею».



«Критерии понятны. Если кто и может вести диалог от имени Европы, то это должен быть человек, которого уважают в Европе, который имеет вес достаточный для этого. А человек, который несет ахинею антироссийскую каждый день, может ли этот такой человек взять ответственность за восстановление отношений с Россией? Очень большие сомнения на этот счет есть у меня», — сказал дипломат.



В Брюсселе рано или поздно сделают выбор в пользу того или иного политика для переговоров с Россией, но кандидатура должна устраивать и Москву, отметил Долгов.



«Я думаю, что поэтому президент и назвал Шредера, исходя именно из таких критериев. В любом случае наша позиция заявлена», — заключил он.

На Западе продолжили выдвигать собственные кандидатуры на роль главного переговорщика от Европы. Немецкое издание Der Spiegel написало, что в Германии в этом ключе обсуждают кандидатуру федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Однако не все представители ЕС поддержали идею о возобновлении прямого диалога с Москвой . Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис призвал Европу не заниматься выбором «конкретного человека» для переговоров с Россией, а «вернуться» к давлению на Москву.

«Речь не идет о выборе конкретного человека. Мы должны вернуться к основам, а основы — это подготовка инструментов для оказания давления на Россию», — отметил он.

Для чего это Евросоюзу?

В Европе все чаще говорят о возобновлении диалога с Россией, поскольку Брюссель зашел в тупик в рамках русофобской политики, считает чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов.



«Очевидно, что Европа несет огромные издержки от своей антироссийской линии, но это не значит, что политика сегодня изменится. Пока признаков особых изменений мы не видим. Ставка на стратегическое поражение России продолжает действовать», — подчеркнул он в беседе с «Газетой.Ru».



По мнению Долгова, сам факт того, что в Европе заговорили о необходимости диалога с Россией — это неплохо, но дистанция от разговоров до реального признания того, что антироссийская политика провалилась, — очень большая.

Omar Havana/AP

Эксперт фонда Валдай, политолог Андрей Кортунов призвал не забывать, что идея более активного европейского участия в урегулировании конфликта на Украине не нова, и стала особенно популярна в европейских кругах после прихода к власти в США Дональда Трампа.

«Сейчас разговоры о прямых контактах Евросоюза и России активизировались из-за нескольких факторов. Во-первых, не так давно было принято решение о выделении €90 млрд в качестве помощи Киеву от Евросоюза. Это окончательное подтверждение того, что центр тяжести поддержки Киева переместился из Вашингтона в Брюссель. Соответственно, у Брюсселя стало больше оснований претендовать на какую-то активную роль в ходе переговорного процесса, ведь главный донор не должен оставаться в стороне», — пояснил политолог.

Кроме того, для Европы это был бы в каком-то смысле символический шаг, поскольку он стал бы подтверждением субъектности Европейского союза и его отделения от Вашингтона, добавил спикер.

«Еще одно обстоятельство, которое активизировало разговоры о прямом участии ЕС в переговорах с Россией — это очевидная пробуксовка американского посредничества. Понятно, что президент Трамп не отказывается от своей роли, и вполне возможно, что его представители приедут в скором времени в Москву. Однако какого-то явного продвижения вперед все равно пока нет», — пояснил Кортунов.

По его мнению, важную роль в этом процессе также играет «ближневосточная авантюра» Трампа.

«Ситуация в Персидском заливе показывает в том числе и некоторую уязвимость администрации Трампа. Это создает представление о том, что у Европейского союза появляется окно возможностей для встраивания в процесс мирного урегулирования на Украине», — сказал политолог.

Он добавил, что в России по-прежнему возлагают надежды в переговорном процессе на США.

«Есть опасность, что Европейский союз может стать тормозом на пути достижения договоренностей с Киевом, так как Трамп не сможет навязать свою волю Брюсселю. В то же время какой-то диалог между Брюсселем и Москвой безусловно был бы полезен, но только при условии, что европейцы будут готовы продемонстрировать гибкость», — заключил Корутнов.

Опасения относительно того, что включение ЕС в диалог по Украине еще больше затормозит этот процесс, подтвердил в беседе с «Газетой.Ru» и доцент кафедры политической теории МГИМО МИД России, политолог Кирилл Коктыш.

«Для Москвы прямое включение Евросоюза в переговорный процесс по украинскому вопросу может означать превращение его в новый вариант Минских соглашений. Естественно, это для нас совершенно не предпочтительный вариант. Ясно, что украинская сторона хотела бы взять паузу в военных действиях посредством переговоров», — сказал политолог.

При этом Коктыш считает, что Россия не отклоняет попытку Евросоюза участвовать в мирных соглашениях, но никаких иллюзий на данный счет в Москве не испытывают.