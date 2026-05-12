«В 2000 раз мощнее бомб, сброшенных на Хиросиму». В России испытали «Сармат»

Россия успешно испытала ракетный комплекс «Сармат». Дальность применения новой ракеты может достигать более 35 тыс. километров. Первый полк с «Сарматами» будет поставлен на дежурство до конца года. Что это за ракетный комплекс и почему он может достать врага как через Северный, так и через Южный полюс — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Результаты испытаний перспективного ракетного комплекса стратегического назначения «Сармат» подтвердили заданные характеристики и правильность заложенных в него решений. Об этом Верховному главнокомандующему ВС РФ, президенту России Владимиру Путину доложил командующий РВСН генерал Сергей Каракаев.

Российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения РС-28 «Сармат» с тяжелой многоступенчатой жидкостной баллистической ракетой предназначен для замены МБР Р-36М2, находящихся на вооружении РВСН. Разработчиком изделия является АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева». Предприятие-изготовитель — «Красноярский машиностроительный завод» — одно из крупнейших предприятий российского оборонно-промышленного комплекса.

Министерство обороны РФ

Дальность «Сармата»

Тактико-технические характеристики МБР «Сармат» выглядят следующим образом: стартовая масса — более 208 тонн, длина — более 36 м, диаметр — 3 м, забрасываемый вес — более 10 тонн, максимальная дальность стрельбы — более 18 тыс. км, количество боевых блоков — 10, мощность заряда каждого из них — 750 кт.

«По результатам испытаний подтверждена правильность заложенных конструкторских и технологических решений, а также реализуемость ракетным комплексом заданных характеристик», — отметил в своем докладе главе государства генерал Каракаев.

При этом президент России уточнил, что дальность применения МБР «Сармат» может достигать более 35 тыс. км.

«Ракета может двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что позволяет обеспечить дальность применения свыше 35 тысяч километров с одновременно улучшенными в два раза характеристиками по точности, с возможностью преодоления всех существующих и перспективных систем противоракетной обороны», — сказал глава государства.

РС-28 принята на вооружение 1 сентября 2023 года. Изделие оснащается широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе гиперзвуковых, и самыми современными системами преодоления ПРО. Высокие характеристики по защищенности пусковых установок и большие энергетические возможности ракеты обеспечат применение данного комплекса в любых условиях обстановки.

Считается, что управляемые боевые блоки «Авангард», которыми будет комплектоваться «Сармат», позволят применять российские МБР в локальных войнах с поражением стратегических объектов кинетической энергией боевого блока без использования ядерного взрыва.

«Последнее предупреждение Путина»

Еще в 2016 году таблоиды Daily Mail, The Sun и New York Post вышли с заметками о перспективной российской межконтинентальной баллистической ракете РС-28 «Сармат», первое изображение которой в том же году опубликовал на своем сайте «Государственный ракетный центр имени Макеева».

Daily Mail еще тогда пообещала своим читателям, что «Сармат» — последнее предупреждение Путина Западу. РС-28 способен стереть с лица Земли Англию и Уэльс ядерным ударом в 2000 раз мощнее бомб, сброшенных на Хиросиму и Нагасаки.

К разработке ракеты было поручено приступить в 2010 году в соответствии с постановлением правительства России «О государственном оборонном заказе на 2010 год и плановый период 2012–2013 годов». В июне 2011 года с Министерством обороны был подписан госконтракт на выполнение опытно-конструкторских работ.

Целями создания перспективного ракетного комплекса стратегического назначения (РКСН) «Сармат» являются гарантированное и эффективное выполнение задач ядерного сдерживания стратегическими силами России.

Ракета «Сармата» может донести до 10 тонн полезной нагрузки в любую точку мира как через Северный, так и через Южный полюс.

При разработке МБР этого типа была возрождена концепция так называемой «орбитальной бомбардировки», реализованная в 1962 году в советской ракете Р-36орб.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Это эффективное средство преодоления ПРО вероятного противника, позволяющее атаковать объекты, к примеру, на территории США по множеству траекторий, в том числе через Южный полюс в обход развернутых подразделений и частей ПРО, и требующее от США создания «круговой ПРО».

Российский стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения РС-28 «Сармат» с тяжелой многоступенчатой жидкостной баллистической ракетой поступает в настоящее время на оснащение 13-й ракетной Оренбургской Краснознаменной дивизии в поселке Домбаровский и 62-й ракетной Ужурской Краснознаменной дивизии имени 60-летия СССР в городе Ужур Красноярского края.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).