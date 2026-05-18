«Проблемы с речевым аппаратом»: Хинштейн пообещал разобраться с выругавшимся матом чиновником

Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев нецензурно выругался во время онлайн-совещания с губернатором Александром Хинштейном, которое транслировалось в прямом эфире. По данным СМИ, чиновник был уверен, что его микрофон отключен. После в регионе начали служебную проверку, а власти пообещали дать оценку его поведению. Как развивалась ситуация и что грозит чиновнику — в материале «Газеты.Ru».

Мат на совещании

Глава Большесолдатского района Курской области Владимир Зайцев выругался матом во время онлайн-совещания с губернатором Александр Хинштейн. Все произошло в прямом эфире, когда обсуждали жалобы жителей села Любимовка на перебои с водой.

По данным Mash, чиновник был уверен, что его микрофон выключен и не услышал вопроса из-за проблем со связью. В этот момент в эфире прозвучало: «Да *** (уйди. — «Газета.Ru») ты **** (послал на три буквы. — «Газета.Ru») отсюда».

Позже Зайцев попытался объясниться, заявив, что обращался не к участникам совещания, а к кому-то в своем кабинете. Глава района также попытался оправдаться проблемами со связью. После устранения технических сбоев он вернулся к обсуждению и доложил о ситуации с водоснабжением.

Реакция

«Не только со связью проблема у вас, но и с речевым аппаратом тоже. <...> С этим вопросом мы будем разбираться в более закрытом режиме», — обратился к Зайцеву губернатор Александр Хинштейн.

После случившегося в правительстве региона назначили служебную проверку.

«По факту инцидента назначена служебная проверка, по ее результатам будет дана правовая оценка действиям главы района», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Власти подчеркнули, что для должностных лиц обязательны высокие стандарты поведения и уважительное отношение к коллегам, а подобные случаи недопустимы на государственной службе.

«Инцидент не повлиял на работу заседания, все вопросы повестки были рассмотрены в полном объеме», — отметили в облправительстве.

Последствия

Глава Большесолдатского района Владимир Зайцев может понести дисциплинарное наказание за нецензурную речь во время заседания правительства, заявил ТАСС юрист Сергей Колосовский.

«Я думаю, что он подлежит исключительно дисциплинарной ответственности. Если он (глава района. — «Газета.Ru») назначаемый — его можно просто уволить, если выборный — процедура более сложная. Однозначно, если адресного оскорбления нет, то [ему грозит] «дисциплинарка»», — сказал Колосовский.

Юрист уточнил, что уголовная ответственность могла бы наступить только в случае прямого оскорбления представителя власти. В данной ситуации, по его оценке, речь идет именно о дисциплинарных мерах, потому что высказывание не было адресным и не подпадает под нормы о правонарушениях в общественных местах.

Похожие случаи

Подобные истории с нецензурной речью чиновников уже приводили к кадровым решениям. В Подмосковье главу фракции «Единая Россия» в совете депутатов Дубны Екатерину Аратову досрочно освободили от должности после появления в сети видео с матом.

Как сообщили в региональном отделении партии, решение приняли единогласно, а президиум политсовета объявил ей выговор. При этом запись была сделана еще в 2024 году, до того как Аратова стала депутатом и вступила в партию.

До этого губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев во время рабочей поездки публично уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова. Глава региона, осматривая территорию, резко отреагировал на ответ чиновника, выругался матом и объявил о его отставке на месте.