В Дубне депутата от «Единой России» лишили должности после видео с матом

Депутата из Дубны Аратову сняли с должности после видео с матом в адрес жителей

Главу фракции «Единая Россия» в совете депутатов подмосковной Дубны Екатерину Аратову досрочно освободили от занимаемой должности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии.

«Соответствующее решение было принято на собрании местного депутатского объединения партии единогласно», — сказано в заявлении.

Президиум регионального политического совета подмосковного отделения «Единой России» в свою очередь объявил Аратовой выговор за действия, признанные дискредитирующими партию.

Незадолго до этого в соцсетях распространилось видео, на котором депутат использует нецензурную лексику, обсуждая работы по благоустройству Чернореченского леса в Дубне. В пресс-службе регионального отделения «Единой России» уточнили, что запись датируется 2024 годом, когда Аратова еще не была депутатом и не состояла в партии.

В середине октября губернатор Самарской области обматерил и уволил главу Кинельского района.

В интернете появились кадры, на которых видно, как Федорищев и Жидков смотрят на что-то. Губернатор кратко оценивает увиденное, хлопает подчиненного по плечу и произносит: «Уволен!». При этом он позволил себе матерное слово и ударил подчиненного по спине.

Ранее главы двух округов Вологодской области объявили об уходе в отставку.