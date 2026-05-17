«Он уже сообщил своим близким». В Британии обсуждают скорую отставку Стармера

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и министр здравоохранения Уэс Стритинг (на первом плане), 2025 год

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может сам уйти в отставку, сообщили британские СМИ. Источники в правительстве утверждают, что он уже обсуждал такой шаг с близкими, понимая, в какой политической ситуации оказался. На этом фоне бывший глава минздрава Уэз Стритинг заявил о готовности участвовать в борьбе за лидерство в Лейбористской партии. Кто может прийти на смену Стармеру — в материале «Газеты.Ru».

Разговоры об отставке

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер может покинуть пост по собственной инициативе, сообщила британская газета Daily Mail со ссылкой на источники в правительстве. По данным колумниста Дэна Ходжеса, политик уже обсуждал такой шаг с близкими.

«Стармер сказал своим близким друзьям, что он намеревается покинуть пост премьера», — отметил журналист.

По данным издания, глава правительства понимает, в какой политической ситуации оказался, и хочет уйти без скандала. При этом сроки возможной отставки пока неизвестны.

Уэс Стритинг перед заседанием кабинета министров в Лондоне, 12 мая 2026 года

Прогнозы в правительстве

В британском правительстве при этом не считают, что Кир Стармер покинет свой пост в ближайшее время.

«Нет, я не этого не ожидаю», — заявила министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Лиза Нэнди, отвечая на вопрос, может ли премьер уйти с Даунинг-стрит к летним каникулам, которые начинаются во второй половине июля.

Она добавила, что недавно несколько раз общалась с премьером, и тот прямо дал понять кабинету: если кто-то хочет оспорить его лидерство, для этого существует установленная процедура.

«Существует механизм запуска борьбы за лидерство, чтобы возглавить Лейбористскую партию и сменить его на посту премьер-министра. Но пока никто этого не сделал», — подчеркнула министр.

Согласно правилам партии, для запуска процедуры смены лидера необходимо, чтобы депутат-лейборист, заручившийся поддержкой 20% фракции (сейчас это 81 парламентарий), направил письменное заявление генсекретарю. После этого проводится голосование среди членов партии, и победитель автоматически становится премьер-министром без проведения всеобщих выборов.

«Ужасное наследие»

Несмотря на усиливающееся давление, Кир Стармер неделю назад заявил, что не планирует уходить в ближайшее время. В интервью газете The Daily Mirror он подчеркнул, что намерен продолжать работу.

«Я всегда говорил о десятилетии национального возрождения. Нам досталось ужасное по всем направлениям наследие. Речь не только о сломанной экономике. Государственные услуги были разрушены. Ситуация в действительности оказалась хуже, чем мы думали изначально»,

— объяснил он.

По информации Politico, 52% британцев еще в феврале считали, что Стармер должен уйти в отставку, еще 19% готовы были оставить его на посту при условии смены команды.

Критикует премьера и пресса. Журналистка Фрэнсис Райан написала, что конец политической карьеры Стармера — лишь вопрос времени. По ее словам, уровень поддержки премьера крайне низкий: согласно опросу YouGov, положительно к нему относятся лишь 19% граждан.

«Попытка свергнуть Стармера кажется одновременно необходимой и бессмысленной. Его премьерство, по любому определению, было трагедией упущенных возможностей, когда подавляющее большинство было растрачено из-за последовательных скандалов, сдвига вправо в вопросах иммиграции и льгот и плохого информирования о реальной эффективной политике», — отметила она.

Кто на новенького

Три дня назад пост министра здравоохранения Великобритании покинул Уэз Стритинг. Как пишет The Guardian, он направил премьеру Киру Стармеру письмо с призывом сложить полномочия. Он предложил провести полноценные внутрипартийные выборы с участием широкого круга кандидатов, включая мэра Большого Манчестера Энди Бернема.

По мнению политика, нынешний премьер не сможет привести лейбористов к следующим всеобщим выборам. Он отметил, что партии нужна не внутренняя борьба, а конкуренция идей и четкий курс.

«Там, где нужна стратегия, у нас пустота. Там, где нужно направление, — дрейф», — написал Стритинг, подчеркнув, что лидеры должны брать ответственность на себя.

Он также заявил о готовности участвовать в любой избирательной кампании, чтобы побороться за смену лидера правящей Лейбористской партии и премьер-министра.

«Нам требуется надлежащий выборный процесс с участием лучших кандидатов, и я буду в нем участвовать»,

— подчеркнул политик на пресс-конференции в Лондоне, трансляцию которой вел телеканал Sky News.

При этом Стритинг добавил, что «знает, как победить».

«Если вы считаете, что достаточно хороши для высшей должности, если думаете, что у вас есть правильные идеи для страны, вы должны быть готовы представить их, проверить их в конкуренции с другими кандидатами и победить на выборах», — отметил он, призвав Стармера «определить четкий график передачи лидерства».

Кандидат из Манчестера

Еще одним возможным соперником Кира Стармера может стать мэр Большого Манчестера Энди Бернем, пишет Bloomberg. Агентство отметило, что у него появился шанс вернуться в парламент после решения депутата-лейбориста Джоша Саймонса покинуть палату общин от округа Мейкерфилд. Сам парламентарий объяснил свой уход желанием «освободить дорогу» новому лидеру, способному ответить на текущие вызовы.

При этом напрямую о борьбе за лидерство в партии Бернем пока не объявлял. Он лишь отметил, что на посту мэра его возможности ограничены, и призвал к более масштабным изменениям на уровне всей страны.