Еще один британский министр покинул пост и призвал премьера Стармера уйти

Министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг ушел со своей должности и направил премьер-министру Киру Стармеру письмо с требованием покинуть пост. Об этом сообщает The Guardian.

Стритинга — представителя правого крыла Лейбористской партии — давно подозревали в том, что он заручается поддержкой для будущего выдвижения в председатели правительства.

В своем письме он призывает Стармера отказаться от премьерского поста и провести полноценные выборы нового лидера партии с максимально широким кругом претендентов — включая мэра Большого Манчестера Энди Бернема.

По словам Стритинга, Стармер не сможет повести лейбористов на следующие всеобщие выборы, поскольку и депутаты, и профсоюзы хотят битвы идей, а не личностных разногласий.

«Там, где нужна стратегия, у нас пустота. Там, где нужно направление, — дрейф», — написал Стритинг, добавив, что лидеры должны брать ответственность на себя.

Накануне свои посты покинули ближайшие союзники Стритинга — Джесс Филлипс, Зубир Ахмед и Алекс Дэвис-Джонс. Все они также призвали Стармера уйти. Если действующий премьер не сделает этого добровольно, его автоматически включат в бюллетень. Сам он, по словам его сторонников, уходить не собирается.

