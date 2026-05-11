«Пора вызывать санитаров». Психбольница и детские лагеря попали под санкции Британии и ЕС

Британия и ЕС ввели санкции против России за эвакуацию детей из зоны СВО

Великобритания и Евросоюз приняли новые санкции против России за эвакуацию детей из зоны СВО на Украине. Под рестрикции попали не только глава Росмолодежи Григорий Гуров и начальник Юнармии Владислав Головин, но и детские оздоровительные учреждения, где дети якобы получают «идеологическую обработку и милитаризованное образование». Внезапно в списке оказалась крымская психиатрическая больница. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Великобритания расширила список антироссийских санкций, в него попали 85 физических лиц, учреждений и организаций, а также средства массовой информации. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Лондон ввел рестрикции, в частности, против главы Росмолодежи Григория Гурова, начальника Юнармии, Героя России Владислава Головина, гендиректора АНО «Диалог» Владимира Табака, около 50 сотрудников Агентства социального проектирования, гендиректора оздоровительного комплекса «Снегири» управления делами президента РФ Михаила Шмойлова, первого замминистра культуры ЛНР Юлии Величко, детского омбудсмена в Новосибирской области Надежды Болтенко и ветерана российских войск Михаила Дружинина.

Также санкционный список пополнился клинической психиатрической больницей №5 в Строгановке Симферопольского района Крыма , Институтом развития интернета, Центром развития и поддержки туристического бизнеса, центром военно-спортивной подготовки «Воин» и его руководителем Дмитрием Шевченко, Севастопольским госуниверситетом, Экспертным институтом социальных исследований, АНО «Каспий-2030» и Центром изучения и сетевого мониторинга молодежной среды.

Кроме того, британские власти ввели санкции против детских и оздоровительных объектов на территории Крыма — санатория «Здравница», пансионатов «Россия» и «Радуга», курортного объединения «Солнечная Таврика», центра «Алые паруса», молодежного центра «Ак Барс» и детского лагеря «Арт-Квест».

В перечне также оказались международный детский лагерь «Сондовон» в КНДР, детский лагерь имени Казакевича, дом ребенка «Елочка», онлайн-издания Euroview и Govorit.

Как подчеркнули в МИД Великобритании, санкции направлены против тех, кто якобы имеет отношение к «насильственной депортации, индоктринации и милитаризации украинских детей» и участников «информационных военных кампаний России» . Теперь в британском санкционном списке значатся 1903 физических и 857 юридических лиц.

Евросоюз в свою очередь ввел рестрикции против 16 педагогов и руководителей молодежных организаций и семи организаций за эвакуацию детей из зоны боевых действий на Украине.

Под санкции ЕС попали, в частности, директор Центра развития военно-спортивной подготовки «Воин» Дмитрий Шевченко и командир этого учреждения — Герой России Адраник Гаспарян, зампред правительства Крыма, министр труда и соцзащиты республики Елена Романовская, Нахимовское военно-морское училище Минобороны РФ и отделение ДОСААФ в Севастополе. В списке также представлены детские лагеря «Орленок», «Смена» и всероссийский детский центр «Алые паруса». По мнению Брюсселя, там дети якобы получают «идеологическую обработку и милитаризованное образование».

По информации Politico, в новый 21-й пакет санкций Евросоюза планируют включить патриарха Московского и всея Руси Кирилла и священников РПЦ, а также новые российские банки и предприятия военно-промышленного комплекса.

Как на санкции отреагировали в России?

Британское правительство нуждается в помощи санитаров, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новый пакет санкций Лондона.

«Когда правительство [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера вводит санкции против психиатрической больницы, пора Лондону вызывать себе санитаров», — сказала она в беседе с РИА Новости.

Глава Росмолодежи Гуров, внесенный в британский санкционный список, обратил внимание, что западные рестрикции вновь направлены против российских организаций, общественных институтов и конкретных людей.

«Западных политиков корежит от того, что у России есть своя позиция. Мы сами выбираем путь, развиваем страну и отстаиваем свои интересы. У нас своя судьба. А британское королевство пусть живет своей», — приводит его слова ТАСС.

Гуров обратил внимание, что в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября пройдет Международный фестиваль молодежи, на который подали заявки жители 191 страны, включая США, страны ЕС и Великобританию, от которой поступило почти 200 заявок.