В посольстве России заявили, что новые санкции Британии не повлияют на ход СВО

Новые нелегитимные санкции Великобритании против России никак не повлияют на ход специальной военной операции (СВО). Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне, сообщает РИА Новости.

Там отметили, что влияние такого «враждебного шага, как и предыдущих, на общую ситуацию, и тем более на ход СВО, замечено не будет, несмотря на пафосные лозунги британских властей».

5 мая Британия расширила санкции в отношении Российской Федерации на 18 позиций. Соединенное Королевство включило в черный список восемь компаний и десять физических лиц. В частности, под ограничениями оказались несколько сотрудников программы «Алабуга Старт», ряд компаний и граждане России, Белоруссии и Франции.

26 марта посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что жители Британии устали от антироссийских санкций. Дипломат подчеркнул, что далеко не все они разделяют конфронтационный настрой властей Соединенного Королевства в отношении России.

Ранее Британия внесла в антироссийский санкционный список 240 юрлиц, 7 физлиц и 50 судов.

 
