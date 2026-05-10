Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Словацкий премьер считает, что санкции ЕС усиливают самодостаточность России

Фицо: санкции ЕС лишь усиливают самодостаточность России во многих областях
Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Антироссийские санкции Евросоюза только усиливают самодостаточность России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении к согражданам в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Санкции ЕС лишь усиливают самодостаточность России во многих областях», — сказал Фицо, раскритиковав предоставление «военных кредитов» Украине и позицию ряда европейских стран, которые запретили словацкой делегации транзитный перелет через свое воздушное пространство для полета в Москву.

Словацкий премьер отметил важность трехдневного перемирия между Россией и Украиной и призвал к скорейшему завершению боевых действий.

По его словам, он сделал «много серьезных выводов для моих партнеров в Евросоюзе» из реакции российского президента Владимира Путина на конфликт.

Вновь было подтверждено, что огромной ошибкой является то, что с российской стороной [ЕС] не ведет равноценный политический диалог», — сказал премьер.

Он также проинформировал о готовящихся консультациях правительств Словакии и Украины в форме совместного заседания.

9 мая премьер-министру Словакии прилетел в Москву, где встретился с российским лидером. Политики обсудили отношения между двумя странами, конфликт на Украине и ситуацию в Европе. Ожидалось, что Фицо передаст Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, но, по официальным данным, этого не произошло. Как прошла встреча, ради которой Фицо пролетел через три страны, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует ввести новые санкции против России.

 
Теперь вы знаете
Атомный щит коммунизма. Как СССР разработал свою первую ядерную бомбу и бросил вызов США
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!