Словацкий премьер считает, что санкции ЕС усиливают самодостаточность России

Антироссийские санкции Евросоюза только усиливают самодостаточность России. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в видеообращении к согражданам в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Санкции ЕС лишь усиливают самодостаточность России во многих областях», — сказал Фицо, раскритиковав предоставление «военных кредитов» Украине и позицию ряда европейских стран, которые запретили словацкой делегации транзитный перелет через свое воздушное пространство для полета в Москву.

Словацкий премьер отметил важность трехдневного перемирия между Россией и Украиной и призвал к скорейшему завершению боевых действий.

По его словам, он сделал «много серьезных выводов для моих партнеров в Евросоюзе» из реакции российского президента Владимира Путина на конфликт.

Вновь было подтверждено, что огромной ошибкой является то, что с российской стороной [ЕС] не ведет равноценный политический диалог», — сказал премьер.

Он также проинформировал о готовящихся консультациях правительств Словакии и Украины в форме совместного заседания.

9 мая премьер-министру Словакии прилетел в Москву, где встретился с российским лидером. Политики обсудили отношения между двумя странами, конфликт на Украине и ситуацию в Европе. Ожидалось, что Фицо передаст Путину послание от президента Украины Владимира Зеленского, но, по официальным данным, этого не произошло. Как прошла встреча, ради которой Фицо пролетел через три страны, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует ввести новые санкции против России.