Зеленский увидел «суммарный эффект» от санкций против России

Суммарный эффект санкций против России и другие формы давления якобы «дают необходимые результаты». Об этом в своем Telegram-канале написал президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонной беседы с финским коллегой Александром Стуббом.

Украинский лидер заявил, что стороны скоординировали позиции накануне «встреч и переговоров» на предстоящей неделе. Он указал на необходимость «сильного взаимодействия в Европе», поскольку открываются «новые перспективы для сотрудничества».

Кроме того, Зеленский сообщил, что обсудил «состояние дипломатической работы с Америкой, между европейцами».

«Чувствуется, что суммарный эффект санкций на Россию и других форм давления дает необходимые результаты», — утверждает он.

Накануне премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что антироссийские санкции Евросоюза только усиливают самодостаточность России. Он в очередной раз раскритиковал предоставление «военных кредитов» Украине и позицию ряда европейских стран, которые запретили словацкой делегации транзитный перелет через свое воздушное пространство для посещения Москвы.

По его словам, он сделал «много серьезных выводов для своих партнеров в Евросоюзе» из реакции российского президента Владимира Путина на конфликт.

Ранее в Европе призвали вернуться к закупке российских энергоресурсов.