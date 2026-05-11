«Так приятно»: Трамп заявил об освобождении пяти заключенных и поблагодарил Лукашенко

Трамп сообщил о роли США в освобождении пяти заключенных в Белоруссии и России

Соединенные Штаты добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусского и российского заключения, заявил президент США Дональд Трамп. Особое внимание глава Белого дома уделил журналисту Анджею Почобуту, осужденному за разжигание этнической вражды и подрыв безопасности Белоруссии. Кроме того, Трамп выразил признательность белорусскому лидеру Александру Лукашенко за проявленные «сотрудничество и дружбу».

«Мы только что добились освобождения трех польских и двух молдавских заключенных из белорусского и российского заключения. Благодаря моему специальному президентскому представителю Джону Коулу мы смогли приложить все усилия, чтобы это освобождение состоялось. Мой друг, президент Польши Кароль Навроцкий, встретился со мной в сентябре прошлого года и попросил меня помочь освободить [журналиста и активиста] Анджея Почобута из белорусской тюрьмы. Сегодня Почобут на свободе благодаря нашим усилиям», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Также глава Белого дома поблагодарил «за сотрудничество и дружбу» президента Белоруссии Александра Лукашенко. «Так приятно!» — добавил Трамп.

Как рассказал спецпосланник президента США по Белоруссии, освобождение Почобута «заняло некоторое время, но в конце концов удалось» .

«Анджей всегда был в верхней части списка людей, которых я пытался освободить, потому что в сентябре прошлого года президент Польши обратился к президенту США с просьбой: «Не мог бы ты помочь?». Президент США давил на меня, чтобы я вытащил его оттуда », — отметил Коул в беседе с польским агентством РАР.

По информации БелТА, с личными просьбами об освобождении Почобута к Лукашенко обращались также мать осужденного и директор школы польского языка «Центр Полонийный» Анжелика Борис. После этого белорусский лидер поручил Комитету государственной безопасности (КГБ) включить журналиста в обменный процесс.

Почобут был освобожден 28 апреля в рамках обмена заключенными по формуле «пять на пять» между Россией и Белоруссией с одной стороны и Польшей и Молдовой с другой. Его на границе встречал лично премьер-министр Польши Дональд Туск. Вместе с журналистом польской стороне передали двух кадровых офицеров молдавской спецслужбы, священника из Кракова Гжегожа Гавела и белорусского гражданина. Туск подтвердил, что неназванный мужчина сотрудничал с польскими спецслужбами.

Польша, в свою очередь, освободила российского археолога Александра Бутягина, ранее задержанного по запросу Украины. Тогда же на родину в рамках обмена вернулась жена российского военнослужащего.

Чем известен Почобут?

Почобут — 53-летний белорусский гражданин польского происхождения. В 1998-м получил юридическое образование в Гродненском госуниверситете. С 2002-го начал заниматься журналистикой, спустя четыре года стал корреспондентом польского издания «Газета Выборча». Работал журналистом международного канала общественного телевидения Польши Polonia.

Почобут неоднократно привлекался к уголовной ответственности в Белоруссии . В 2011-м был арестован и осужден на три года лишения свободы с отсрочкой исполнения приговора на два года за клевету в отношении Лукашенко.

В 2012 году журналиста вновь арестовали по аналогичному обвинению, однако освободили под подписку о невыезде. В 2013-м уголовное дело прекратили из-за отсутствия состава преступления, тогда же его освободили от наказания по приговору 2011 года.

В 2021-м Почобута задержали вместе с активистами Союза поляков и через два года приговорили к восьми годам лишения свободы за разжигание этнической вражды и подрыв безопасности Белоруссии . Польша называла обвинения политически мотивированными и добивалась его освобождения.

В 2025-м журналист получил премию Европейского союза имени Сахарова за свободу мысли. Кроме того, ему вручили высшую государственную награду Польши — орден Белого Орла.

Почобут был одним из руководителей Союза поляков Белоруссии. Он включен КГБ Белоруссии в перечень лиц, причастных к террористической деятельности.