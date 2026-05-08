Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииДень Победы — 2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Лавров предостерег Запад от нападения на Россию

Лавров: реализация угроз Запада на День Победы приведет к беспощадному ответу РФ
Сергей Гунеев/РИА Новости

Если Запад попытается реализовать через Украину угрозы на День Победы в России, то пощады им не будет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время торжественной церемонии возложения венков в здании МИД России, передает РИА Новости.

«Пощады нацистам на Западе не будет, если они через Украину попытаются реализовать угрозы на празднике Победы», — сказал министр.

Он также отметил, что в Европе не стесняются выступать с призывами к очередному нападению на Россию, чтобы в дальнейшем повторить опыт Гитлера. По словам Лаврова, демократы в Брюсселе закрывают глаза на такие высказывания и реваншистские идеи Германии.

До этого Лавров заявил, что европейские страны пытаются придать нацизму «приемлемый вид». Он подчеркнул, что Россия со своей стороны продолжит работать над тем, чтобы решения Нюрнбергского трибунала оставались «незыблемыми».

Ранее Лавров заявил о настойчивых попытках Европы возродить нацизм в новых формах.

 
Теперь вы знаете
Одна из самых мощных атак дронов на Москву, двукратный рост пенсий и предупреждение о магнитных бурях. Что нового к утру 8 мая
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!