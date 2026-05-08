Если Запад попытается реализовать через Украину угрозы на День Победы в России, то пощады им не будет, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время торжественной церемонии возложения венков в здании МИД России, передает РИА Новости.

«Пощады нацистам на Западе не будет, если они через Украину попытаются реализовать угрозы на празднике Победы», — сказал министр.

Он также отметил, что в Европе не стесняются выступать с призывами к очередному нападению на Россию, чтобы в дальнейшем повторить опыт Гитлера. По словам Лаврова, демократы в Брюсселе закрывают глаза на такие высказывания и реваншистские идеи Германии.

До этого Лавров заявил, что европейские страны пытаются придать нацизму «приемлемый вид». Он подчеркнул, что Россия со своей стороны продолжит работать над тем, чтобы решения Нюрнбергского трибунала оставались «незыблемыми».

Ранее Лавров заявил о настойчивых попытках Европы возродить нацизм в новых формах.