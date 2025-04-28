Россия предложила трехдневное перемирие. Украина не согласна

Президент России Владимир Путин объявил о перемирии в зоне проведения специальной военной операции на Украине в дни празднования 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Огонь прекратят «из гуманитарных соображений» с приостановкой всех боевых действий. Из заявлений украинской стороны следует, что она не намерена поддерживать это предложение.

С нуля часов 8 мая до нуля часов 11 мая российская сторона объявляет перемирие на Украине с приостановкой всех боевых действий. Об этом официально сообщает сайт Кремля. Решение принято президентом России «из гуманитарных соображений». Поводом для этого шага стала 80-летняя годовщина Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

«Россия считает, что украинская сторона должна последовать этому примеру», — говорится в заявлении.

При этом «в случае нарушений перемирия украинской стороной Вооруженные силы РФ дадут адекватный и эффективный ответ».

В публикации отмечается, что «российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами».

Реакция на Украине

На Украине первой на объявление перемирия отреагировала советник главы офиса президента Украины Дарья Заривная.

«Прекращение огня должно быть безусловным <...> все остальное — тактические игры Путина», — написала она в своем Telegram-канале.

Часом позже свое мнение по этому вопросу высказал глава МИД Украины Андрей Сибига.

«Если Россия действительно хочет мира, она должна немедленно прекратить огонь. Зачем ждать до 8 мая?», — написал в соцсети Х руководитель украинского МИД.

Он добавил, что Киев готов поддержать долгосрочное и полное прекращение огня.

Наконец, поздним вечером подобным образом высказался президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал предложение Путина манипуляцией.

«Почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить тишину Путина на время парада. Нет причин ждать 8 мая. Огонь должен быть прекращен не на несколько дней», — сказал он.

Украинский президент добавил, что позиция Киева: немедленное и безусловное прекращение огня – и минимум на 30 дней.

Украинское издание «Страна.ua» отмечает, что тем самым Зеленский «фактически отверг предложение Путина о трехдневном перемирии в мае».

Реакция в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал объявленное Владимиром Путиным перемирие к юбилею Победы проявлением доброй воли.

«Президент руководствуется соображениями гуманитарного характера. Это проявление доброй воли главы российского государства, которая подчеркивает нашу готовность к выходу на траекторию мирного урегулирования», — пояснил Песков.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что в День Победы «мы чтим память 27 млн погибших».

«Среди них есть деды и прадеды тех, кто сегодня живет на Украине, поэтому это решение должно объединить и напомнить, что мы — один народ», — заявил он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

При этом он выразил сомнение в том, что Зеленский поддержит перемирие на День Победы — но «это не значит, что его не признают граждане Украины, многие из которых в этот день будут вспоминать своих близких».

Того же мнения придерживается и глава Совфеда Валентина Матвиенко.

«От украинской стороны можно ожидать всего, чего угодно. Даже если они формально согласятся, это не означает, что они будут соблюдать это перемирие», — сказала она.

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Что думают в Белом доме

Соединенные Штаты хотели бы, чтобы прекращение огня на Украине стало постоянным, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Как я понимаю <...> Путин сегодня <...> объявил о временном прекращении огня. Президент [Трамп] четко дал понять, что хочет увидеть постоянное прекращение огня» , — сказала Левитт.

Она также отметила, что Трамп придерживается в этом вопросе реалистичной позиции и полагает, что лидеры России и Украины «должны сесть за стол и путем переговоров найти способ завершить этот конфликт».

За последние недели это предложение о временном прекращении огня уже не первое: 19 апреля президент Владимир Путин объявил о пасхальном перемирии с Украиной. Все боевые действия были прекращены с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Впоследствии обе стороны обвиняли друг друга в нарушении режима прекращения огня, но и украинские, и российские военкоры отмечали, что на многих участках фронта действительно наступил перерыв в боях и обстрелах.