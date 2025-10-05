На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

МИД Израиля отрицает жестокое обращение с задержанной Гретой Тунберг

МИД Израиля назвал ложью заявления о жестоком обращении с Гретой Тунберг
true
true
true
close
Israel Foreign Ministry/Reuters

МИД Израиля назвал «наглой ложью» заявления о жестоком обращении с задержанной шведской активисткой Гретой Тунберг и другими участниками флотилии «Сумуд», которая направлялась с гуманитарной миссией в сектор Газа. Обвинения ведомство прокомментировало в социальной сети X.

Грета и другие задержанные отказались от ускоренной депортации и настаивали на продлении срока их содержания под стражей. При этом права задержанных полностью соблюдаются, заявили в ведомстве.

Там добавили, что шведская правозащитница «не подавала жалоб израильским властям ни на одно из нелепых и безосновательных обвинений, поскольку они никогда не имели места».

С 2 на 3 октября израильские вооруженные силы перехватили все суда «флотилии стойкости». Участников миссии арестовали, большинство из них содержатся в тюрьме строгого режима «Кециот».

После этого представители флотилии заявили, что израильские военные тянули за волосы Тунберг и заставляли целовать израильский флаг.

Ранее сообщалось, что внук Манделы оказался на перехваченной Израилем гуманитарной флотилии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами