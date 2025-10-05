МИД Израиля отрицает жестокое обращение с задержанной Гретой Тунберг

МИД Израиля назвал «наглой ложью» заявления о жестоком обращении с задержанной шведской активисткой Гретой Тунберг и другими участниками флотилии «Сумуд», которая направлялась с гуманитарной миссией в сектор Газа. Обвинения ведомство прокомментировало в социальной сети X.

Грета и другие задержанные отказались от ускоренной депортации и настаивали на продлении срока их содержания под стражей. При этом права задержанных полностью соблюдаются, заявили в ведомстве.

Там добавили, что шведская правозащитница «не подавала жалоб израильским властям ни на одно из нелепых и безосновательных обвинений, поскольку они никогда не имели места».

С 2 на 3 октября израильские вооруженные силы перехватили все суда «флотилии стойкости». Участников миссии арестовали, большинство из них содержатся в тюрьме строгого режима «Кециот».

После этого представители флотилии заявили, что израильские военные тянули за волосы Тунберг и заставляли целовать израильский флаг.

Ранее сообщалось, что внук Манделы оказался на перехваченной Израилем гуманитарной флотилии.