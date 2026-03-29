ВВС Финляндии выяснили принадлежность одного упавшего беспилотника

ВВС Финляндии подтвердили, что один из упавших в стране БПЛА был украинским
️Военно-воздушные силы (ВВС) Финляндии подтвердили, что один из упавших в стране беспилотников был украинским. Об этом сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на заявление военных.

В том же районе обнаружили и второй летательный объект, о принадлежности которого пока не сообщается.

Yle также сообщил, что еще один неопознанный дрон обнаружен в Эспоо.

В воскресенье, 29 марта, министерство обороны Финляндии сообщило о нарушении воздушного пространства страны несколькими беспилотниками на юго-востоке. Министр обороны Антти Хяккянен заявил, что власти относятся к инциденту «очень серьезно». Премьер-министр страны Петтери Орпо заявил, что, вероятно, это украинские беспилотники, но обстоятельства выясняются.

Инцидент произошел на фоне массированных атак украинских дронов на российские объекты в Ленинградской области.

Ранее летающие над Эстонией украинские дроны напугали местных жителей.

 
