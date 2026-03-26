Экс-советник Кучмы оценил слова Зеленского о гарантиях безопасности в обмен на Донбасс

Экс-советник Соскин: Зеленский знает, что альтернативы соглашению с Россией нет
У президента Украины Владимира Зеленского нет другого выхода, кроме как пойти на территориальные уступки в рамках мирного соглашения с Россией. Такое мнение высказал бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала, комментируя ультиматум США о предоставлении гарантий безопасности в обмен на выход с Донбасса.

»Зеленский сам может принимать решения? Нет, не может, ему вот США сказали, что нужно отдать России ради сделки, а ему приходится признать это, прикрываясь сказками о гарантиях безопасности», — порассуждал Соскин.

По его словам, слова Зеленского о гарантиях безопасности демонстрируют безвыходное положение Украины, связанное с давлением администрации Дональда Трампа. Украинскому лидеру не оставили выбора, констатировал эксперт.

До этого Зеленский заявлял, что Соединенные Штаты предлагают Украине гарантии безопасности в обмен на выход ВСУ с занимаемой части Донбасса.

Зеленский посетовал, что американский лидер Дональд Трамп выбрал стратегию давления на Украину, а не на Россию. Вашингтон готов завершить оформление документов о гарантиях безопасности только при условии выхода ВСУ с Донбасса, сообщил политик.

Ранее в Раде рассказали о закрывающемся «окне возможностей» для мира на Украине.

 
Приоткрытый Ормуз, отсрочка от армии без личной явки и самая дешевая курица. Новости к утру 26 марта
