Иран пригрозил захватом территорий соседних стран

Иран пообещал захватить земли ОАЭ и Бахрейна в случае сухопутной операции США

Иран пригрозил захватом территорий Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна в случае начала сухопутной операции США. Об этом сообщает иранская телерадиокомпания IRIB.

«Если Соединенные Штаты допустят ошибку, иранские вооруженные силы готовы захватить береговую линию ОАЭ и Бахрейн и изменить регион», — отмечается в сообщении.

Совет по обороне Ирана также объявил о планах тотального минирования Персидского залива в случае любого посягательства на побережье или острова.

25 марта представитель министерства обороны Кувейта Сауд аль-Атван заявил, что причиной пожара в топливном резервуаре на территории международного аэропорта Кувейта стал удар двух беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ.

