В Иране высмеяли слова Трампа о прогрессе в переговорах

Представитель центрального штаба «Хатам аль-Анбия» подполковник Ибрагим Зольфагари высмеял последние высказывания президента США Дональда Трампа об успешных переговорах с Ираном. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на иранское телевидение.

«Стратегическая мощь, о которой вы говорили, превратилась в стратегическую неудачу. Тот, кто претендует на звание мировой сверхдержавы, уже давно бы выбрался из этой передряги, если бы мог», — заявил Зольфагари.

Военный также высмеял слова Трампа о мирных переговорах. Он задался вопросом, достигли ли внутренние конфликты в Вашингтоне той точки, когда президент США «ведет переговоры сам с собой».

До этого Дональд Трамп заявил, что принимает личное участие в переговорах с Ираном. В переговорах со стороны США также участвуют вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, спецпосланником Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

При этом министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сказал спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, что новый верховный лидер Исламской Республики Моджтаба Хаменеи согласился на американо-иранские переговоры. По его словам, Хаменеи попросил как можно скорее закрыть этот вопрос, если будут соблюдены условия Тегерана.

Ранее в США словом «катастрофа» оценили последствия эскалации войны с Ираном.