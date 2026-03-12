Размер шрифта
Союзники предложили Украине продолжить конфликт против России

«УП»: Европа предложила Украине повоевать с Россией еще 1,5-2 года
Valentyn Ogirenko/Reuters

Европейские лидеры предложили Украине продолжать конфликт против России еще около двух лет в обмен на денежные средства. Об этом сообщает издание «Украинская правда» («УП») со ссылкой на представителя правящей партии «Слуга народа».

«Европейцы сказали: «Повоюйте еще полтора-два года. Мы дадим вам деньги», — заявил собеседник издания.

По словам источника, под влиянием европейских союзников президент Украины Владимир Зеленский дал задание политическому руководству страны разработать сценарий, по которому в республике еще несколько лет не будет выборов и как в такой ситуации будет функционировать Верховная рада.

Согласно информации издания, в парламенте изначально возлагали большие надежды на успешные переговоры по урегулированию конфликта и скорые выборы, однако эскалация конфликта на Ближнем Востоке фактически поставила на паузу переговорный процесс в формате Украина — США — Россия, поэтому украинские парламентарии убеждены в том, что выборов в их стране в ближайшем будущем не будет.

Так, один из членов руководства «Слуги народа» рассказал изданию, что пока нет точных дедлайнов для наработки законодательства о выборах, на заседаниях рабочей группы обсуждают многие варианты и возможные риски, но без особых результатов.

Ранее в Кремле назвали возможное место проведения дальнейших переговоров по Украине.

 
