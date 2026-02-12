Размер шрифта
Песков заявил о невозможности публично обсуждать варианты помощи Кубе

В Кремле отказались комментировать возможные поставки Россией нефти на Кубу
Москва находится в контакте с Гаваной, обсуждаются варианты оказания помощи. Об этом на пресс-конференции заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, планирует ли российский лидер Владимир Путин одобрить новые поставки нефти на Кубу на фоне энергетического кризиса в республике.

«Понятно, что в сильно публичном режиме говорить по этим вопросам сейчас нельзя по понятным причинам», — подчеркнул представитель Кремля.

До этого «Известия» со ссылкой на российскую дипмиссию в Гаване писали, что Москва может поставить на остров нефть в качестве гуманитарной помощи. В посольстве отметили, что Кубе необходима поддержка союзных стран. При этом российская сторона уже неоднократно выражала готовность оказать помощь в этом вопросе стране, которая находится под блокадой США.

В конце января президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайный режим и дополнительные пошлины против стран, поставляющих нефть на Кубу. В Гаване назвали это шантажом и нарушением свободной торговли. После прекращения поставок и топливного дефицита на Кубе начались отключения света и проблемы с топливом.

Ранее Захарова охарактеризовала ситуацию на Кубе.
 
