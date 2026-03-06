Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на УкраинеДело экс-замминистра обороны Цаликова
Армия

СМИ сообщили о готовности Украины помочь США в защите баз на Ближнем Востоке

Reuters: украинцы будут помогать защищать базы США на Ближнем Востоке от дронов
Bob Girling/Shutterstock/FOTODOM

Украинские специалисты по борьбе с беспилотниками помогут США в защите их военных баз в странах Ближнего Востока. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам источника агентства, знакомого с ситуацией, США запросили помощь у Украины в защите своих баз и солдат в некоторых странах региона, и президент Украины Владимир Зеленский дал соответствующее указание своим военным.

«Украинцы приступят к работе в ближайшие несколько дней», — говорится в материале.

После того, как США и Израиль 28 февраля начали масштабную кампанию воздушных ударов по Ирану, Тегеран выпустил сотни беспилотников по американским базам в соседних странах.

На этой неделе МИД Франции сообщил о размещении истребителей Rafale в Объединенных Арабских Эмиратах для защиты своих военных баз в стране.

Ранее сообщалось, что страны Персидского залива больше не верят в защиту США.

 
Теперь вы знаете
Электронный дневник школьника 2026: как зарегистрироваться, нужно ли платить и можно ли ходить с бумажным
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!