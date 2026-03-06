СМИ сообщили о готовности Украины помочь США в защите баз на Ближнем Востоке

Reuters: украинцы будут помогать защищать базы США на Ближнем Востоке от дронов

Украинские специалисты по борьбе с беспилотниками помогут США в защите их военных баз в странах Ближнего Востока. Об этом сообщило агентство Reuters.

По словам источника агентства, знакомого с ситуацией, США запросили помощь у Украины в защите своих баз и солдат в некоторых странах региона, и президент Украины Владимир Зеленский дал соответствующее указание своим военным.

«Украинцы приступят к работе в ближайшие несколько дней», — говорится в материале.

После того, как США и Израиль 28 февраля начали масштабную кампанию воздушных ударов по Ирану, Тегеран выпустил сотни беспилотников по американским базам в соседних странах.

На этой неделе МИД Франции сообщил о размещении истребителей Rafale в Объединенных Арабских Эмиратах для защиты своих военных баз в стране.

Ранее сообщалось, что страны Персидского залива больше не верят в защиту США.