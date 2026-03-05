Размер шрифта
Армия

Генсек НАТО высказался о применении статьи о коллективной обороне против Ирана

Рютте допустил, что НАТО задействует статью о коллективной обороне
Yves Herman/Reuters

НАТО может применить пятую статью договора о коллективной обороне (предусматривает, что нападение на одну из стран блока рассматривается как нападение на всех) в операции США против Ирана, заявил в интервью Newsmax генсек организации Марк Рютте.

Он подчеркнул, что члены блока готовы защищать свою территорию по мере роста напряженности на Ближнем Востоке. В доказательство бдительности НАТО Рютте упомянул о ракете, которая летела в сторону Турции и могла нанести ущерб интересам США, но была сбита системами противовоздушной обороны альянса.

«У нас есть веские причины всегда сохранять неопределенность относительно того, когда именно будет задействована статья 5», — сказал генсек.

Он пояснил, что преднамеренная скрытность по поводу ее использования призвана заставить противников тщательно взвесить риски нападения на членов НАТО.

Алина Джусь/«Газета.Ru»

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. По словам Дональда Трампа, она обусловлена «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, он не выжил. Тегеран в ответ выпустил ракеты и дроны по Израилю и авиабазам США в регионе.

4 марта в небе над Турцией сбили баллистическую ракету. Предположительно, она была запущена из Ирана и направлялась в воздушное пространство республики. Ее обнаружили и своевременно перехватили силы ПВО НАТО, дислоцированные в Восточном Средиземноморье. Ракета успела пройти через воздушные пространства Ирака и Сирии. Ее осколки упали в провинции Хатай. На этом фоне глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не планируют задействовать пятую статью договора о коллективной обороне из-за операции против Ирана.

Ранее Пентагон показал уничтожение иранского фрегата американской подлодкой.

 
