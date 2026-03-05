Генсек НАТО высказался о применении статьи о коллективной обороне против Ирана

НАТО может применить пятую статью договора о коллективной обороне (предусматривает, что нападение на одну из стран блока рассматривается как нападение на всех) в операции США против Ирана, заявил в интервью Newsmax генсек организации Марк Рютте.
Он подчеркнул, что члены блока готовы защищать свою территорию по мере роста напряженности на Ближнем Востоке. В доказательство бдительности НАТО Рютте упомянул о ракете, которая летела в сторону Турции и могла нанести ущерб интересам США, но была сбита системами противовоздушной обороны альянса.
«У нас есть веские причины всегда сохранять неопределенность относительно того, когда именно будет задействована статья 5», — сказал генсек.
Он пояснил, что преднамеренная скрытность по поводу ее использования призвана заставить противников тщательно взвесить риски нападения на членов НАТО.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 28 февраля после того, как США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. По словам Дональда Трампа, она обусловлена «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. Один из ударов американских и израильских войск пришелся на резиденцию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, он не выжил. Тегеран в ответ выпустил ракеты и дроны по Израилю и авиабазам США в регионе.
4 марта в небе над Турцией сбили баллистическую ракету. Предположительно, она была запущена из Ирана и направлялась в воздушное пространство республики. Ее обнаружили и своевременно перехватили силы ПВО НАТО, дислоцированные в Восточном Средиземноморье. Ракета успела пройти через воздушные пространства Ирака и Сирии. Ее осколки упали в провинции Хатай. На этом фоне глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США не планируют задействовать пятую статью договора о коллективной обороне из-за операции против Ирана.
Ранее Пентагон показал уничтожение иранского фрегата американской подлодкой.