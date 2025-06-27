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В Москве ответили на планы Эстонии принимать самолеты с ядерным оружием

Песков: намерение Эстонии принимать самолеты с ЯО несет опасность для Москвы
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Maxim Shemetov/Reuters

Намерение Эстонии принимать у себя самолеты НАТО, способные нести ядерное оружие, вызывает опасения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Александру Юнашеву.

«Конечно, это непосредственная опасность», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что представители прибалтийских стран высказывают «много абсурдных мыслей».

Глава минобороны Эстонии Ханно Певкур ранее заявил, что страна готова принимать на своих аэродромах самолеты стран НАТО, которые способны нести ядерное оружие. В конце июня Эстония начала возводить линию обороны по юго-восточной границе с Россией.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ не видит угрозы в перевооружении НАТО благодаря своей самодостаточности. Об этом он сообщил на встрече с руководителями мировых информационных агентств.

Ранее стало известно об испытаниях Эстонии на Украине.

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