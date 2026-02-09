Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

Эксперт объяснил, почему Париж задумался о развороте в сторону Москвы

Журналист Латышев: Франции стало невыгодно враждовать с Россией
Annegret Hilse/Reuters

Париж трезво оценил ситуацию в мире, поняв, что вражда с Москвой становится все менее и менее выгодной. Такое мнение в своей статье для Tsargrad.tv высказал журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев, комментируя тайный визит представителя Франции в РФ.

Он отметил, что во Франции, во-первых, уже поняли, что Европа и США — уже официально не друзья. А во-вторых, в Париже отдают отчет, что главной в Европе в вопросе противостояния с Россией назначили Германию. На этом фоне у эксперта возник вопрос: нужно ли Пятой республике в таких условиях враждовать с Москвой?

«Кто из Европы следом за советником Макрона приедет в Москву зондировать почву для восстановления отношений с Россией? Из крупных стран пока никто. <...> В смене курса в отношении России там поддержит Францию прямо сейчас меньшинство (Венгрия, Словакия, отчасти Чехия и мало кто еще). Хотя уже скоро эта ситуация начнет меняться», — пишет Латышев.

В феврале СМИ сообщили, что советник президента Франции Эммануэля Макрона «незаметно» посетил российскую столицу на фоне трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. Чиновник в Москве мог встретиться с помощником главы государства Юрием Ушаковым.

Как рассказали журналисты ТАСС, Макрон планирует созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным и «нацелен на результат». Тем временем в Эстонии и Латвии поддержали идею о возобновлении диалога с Кремлем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции сделали жесткое предупреждение Украине.
 
Теперь вы знаете
Российского стримера и экс-киберспортсмена арестовали за оскорбление казашек. Что они сказали в эфире
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!