Эксперт объяснил, почему Париж задумался о развороте в сторону Москвы

Париж трезво оценил ситуацию в мире, поняв, что вражда с Москвой становится все менее и менее выгодной. Такое мнение в своей статье для Tsargrad.tv высказал журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев, комментируя тайный визит представителя Франции в РФ.

Он отметил, что во Франции, во-первых, уже поняли, что Европа и США — уже официально не друзья. А во-вторых, в Париже отдают отчет, что главной в Европе в вопросе противостояния с Россией назначили Германию. На этом фоне у эксперта возник вопрос: нужно ли Пятой республике в таких условиях враждовать с Москвой?

«Кто из Европы следом за советником Макрона приедет в Москву зондировать почву для восстановления отношений с Россией? Из крупных стран пока никто. <...> В смене курса в отношении России там поддержит Францию прямо сейчас меньшинство (Венгрия, Словакия, отчасти Чехия и мало кто еще). Хотя уже скоро эта ситуация начнет меняться», — пишет Латышев.

В феврале СМИ сообщили, что советник президента Франции Эммануэля Макрона «незаметно» посетил российскую столицу на фоне трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. Чиновник в Москве мог встретиться с помощником главы государства Юрием Ушаковым.

Как рассказали журналисты ТАСС, Макрон планирует созвониться с президентом РФ Владимиром Путиным и «нацелен на результат». Тем временем в Эстонии и Латвии поддержали идею о возобновлении диалога с Кремлем. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее во Франции сделали жесткое предупреждение Украине.