Биржевые цены на газ в Европе превысили $500 за тысячу кубов

ICE: цены на газ в Европе превысили $500 за тысячу кубов впервые с 21 марта
Цены газа в Европе в начале торгов четверга, 22 января, выросли на 5,6% к расчетной цене среды, превысив $500 за тысячу кубометров впервые за десять месяцев. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

По состоянию на 10:08 мск стоимость февральских фьючерсов по индексу TTF составила уже $501,5, что на 5,6% больше стоимости на предыдущих торгах. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего биржевого дня — $475 за тысячу кубометров.

16 января европейские биржевые цены на газ впервые с июня текущего года поднялись выше отметки в $450 за тысячу кубометров. Последний раз газовые котировки преодолевали уровень в $450 23 июня текущего года.

Средневзвешенная цена газовых фьючерсов за предыдущий год незначительно превысила $420, что почти на 9% выше, чем в 2024 году.

Наиболее высокие цены на газ были зафиксированы в 2021-2022 годах, достигнув уровней, невиданных с момента начала работы газовых хабов в Европе в 1996 году. Абсолютный исторический максимум был установлен в начале весны 2022 года и составил $3892.

До этого директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников отметил, что идея об отказе от импорта российских энергоресурсов к 2027 году ударит по благосостоянию жителей Европы.

Ранее сообщалось, что ЕС в ноябре прошлого года заплатил за газ РФ минимальную сумму за несколько лет.
 
