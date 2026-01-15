В Госдуме ответили Макрону, захотевшему создать аналог «Орешника»

У президента Франции Эммануэля Макрона есть давняя мечта стать Наполеоном, поэтому он и начал говорить о создании в Европе оружия, аналогичного российскому ракетному комплексу «Орешник». Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Я думаю, что это больше такая пиар-акция, чтобы хоть как-то обратить на себя внимание. У него давняя мечта стать Наполеоном, лидером Европы, но при его данных это вряд ли получится. Лучше бы подумал о том, как с Россией сдружиться», — подчеркнул парламентарий.

По словам Колесника, «скопировать» российский ракетный комплекс «Орешник» невозможно. Кроме того, у стран Европы не соответствующих технических возможностей для создания подобного рода оружия.

При этом депутат напомнил, что Европа обладает военным потенциалом: ядерное оружие у некоторых стран региона и ракеты Storm Shadow.

15 января Макрон заявил о том, что Европа и Франция должны обзавестись оружием, аналогичным российскому комплексу с гиперзвуковой ракетой «Орешник».

Ранее Медведев показал видео удара «Орешником» и предостерег Европу. https://www.gazeta.ru/army/2026/01/10/22313221.shtml