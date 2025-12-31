Размер шрифта
В Евросоюзе отказались верить в атаку Киева на резиденцию Путина

Каллас отказалась верить в украинскую атаку на резиденцию Путина
Alessandro Di Meo/Global Look Press

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в публикации на своей странице с соцсети X отказалась верить в факт атаки украинских военных на резиденцию президента РФ Владимира Путина.

«Российские заявления о недавних ударах Украины по ключевым правительственным объектам на территории России являются преднамеренным отвлечением внимания», — написала она.

По мнению Каллас, Москва пытается сорвать переговорный процесс по урегулированию на Украине.

Кроме того, глава евродипломатии заявила, что «никто не должен соглашаться» с предъявленными фактами атаки на резиденцию Путина. Она сочла их «необоснованными утверждениями» России.

До этого Минобороны РФ раскрыло подробности атаки украинских дронов на новгородскую резиденцию Владимира Путина. По данным ведомства, в налете участвовал 91 БПЛА, продолжалось нападение 13 часов. Российские силы ПВО успешно отразили атаку, в числе сбитых беспилотников — «Чаклун-В», оснащенный фугасным зарядом весом 6 кг. Украина обвинения в нападении на резиденцию отвергает, а в России уже пообещали Киеву военный ответ и изменение переговорной позиции. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Володин прокомментировал атаку Украины на резиденцию Путина.

