«Лопнет как шарик». В России предупредили, что будет с Литвой в случае блокады Калининграда

В ответ на недавние угрозы главы правящей Социал-демократической партии Литвы Миндаугаса Синкявичюса ограничить транзит в Калининградскую область в Госдуме заявили, что Россия может рассматривать такие ограничения, как фактическое объявление войны. В Совфеде в свою очередь подчеркнули, что такая риторика свидетельствует об «абсолютном психиатрическом драматизме» европейских политиков. Там также выразили уверенность, что российский эксклав удастся обеспечить всем необходимым по морю.

Согласно своей военной доктрине Москва будет расценивать блокировку любого субъекта России, включая Калининградскую область, как фактическое объявление войны, заявил депутат Госдумы Андрей Колесник.

«Литве, прежде чем делать такие заявления, нужно хорошо подумать. Живут такой тревожной жизнью. Видимо, они решили себя немножко взбодрить, совсем засыпать стали», – сказал он в разговоре с «Лентой.ру».

Колесник добавил, что ограничение транзита нанесет ущерб в первую очередь самой Литве, так как она зависит от доходов от этого транзита и продажи сельхозпродукции.

«Если будет закрыт транзит и произойдет блокировка Калининградской области, то сама Литва может лопнуть, как этот самый пресловутый воздушный шар. Собственно, эта страна и есть воздушный шарик»,

— отметил парламентарий, назвав политику Вильнюса «странной и непоследовательной».

Сенатор Сергей Перминов в свою очередь подчеркнул, что европейские политики, делая заявления, демонстрируют все большую неадекватность.

«Широкий спектр странных инициатив от вновь «обретаемого» ядерного статуса до возможной блокады Калининградской области указывает на абсолютный психиатрический драматизм, царящий во властных кабинетах указанных государств», — сказал Перминов.

Как сейчас идет транзит

Сенатор от Калининградской области Александр Шендерюк-Жидков выразил уверенность, что в случае ограничения Литвой сухопутного транзита регион смогут снабжать всем необходимым.

«Сегодня большая часть транзитных грузоперевозок идет не через литовскую территорию, а по морю, соединяющему Калининград с Санкт-Петербургом и портами Ленинградской области.

В случае изменений в сухопутном транзите наш регион будет подготовлен и снабжен необходимыми ресурсами для обеспечения стабильности»,

— сказал он в беседе с РИА Новости.

Шендерюк-Жидков подчеркнул также, что попытки Вильнюса ввести ограничения грубо нарушают Совместное заявление России и Европейского союза от 2002 года.

«Вместо того чтобы решать реальные внутренние проблемы, литовские власти пытаются заработать политические очки на эскалации напряженности. Причем, как показал опыт закрытия, а потом открытия КПП с Республикой Беларусь, подобные заявления — лишь пустая болтовня», — заключил сенатор.

Блокировка противоречит соглашениям РФ и ЕС

Накануне глава правящей Социал-демократической партии Литвы Миндаугас Синкявичюс заявил о возможном ограничении транзита в Калининградскую область в случае, если литовские фуры, в настоящее время не имеющие возможности покинуть территорию Белоруссии из-за закрытия границ, так и останутся заблокированными. В Вильнюсе также недовольны якобы продолжающимся поступлением контрабандных сигарет на территорию Евросоюза.

«Хочется верить, что это, возможно, вопрос нескольких дней, и он будет решен», – отметил политик, говоря о ситуации с фурами на границе.

Синкявичюс подчеркнул, что вопрос транзита находится в компетенции Евросоюза, но литовские власти не исключают и возможности наложить собственные ограничения, если ситуация продолжит осложняться.

В 1994 году Россия и Литва подписали соглашение о международных автотранспортных перевозках, зарегистрированное в ООН. В протоколе к этому соглашению предусмотрен транзит грузов и пассажиров через Литву к Калининградской области.

11 ноября 2002 года Россия и ЕС выпустили совместное заявление, в котором обозначили намерение создать «прозрачные, но открытые» юридические рамки для транзита между материковой Россией и Калининградом. В частности, речь шла о содействии в упрощении пересечения границы (визовый режим, таможенные процедуры). При этом в заявлении отвергалась идея «коридоров» (специальных закрытых транспортных путей) и указывалось, что транзит должен осуществляться в рамках обычных правил.

29 октября 2025-го Литва полностью закрыла границу с Белоруссией, сделав исключения только для транзитных перевозок в Калининград, дипломатических работников, а также граждан Литвы и других стран ЕС. Вильнюс обосновывал приостановку движения транспорта «инцидентами» с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. Изначально ограничения собирались ввести на месяц, но уже 20 ноября КПП были открыты.

«Возможная мера из разряда самых жестких». Литва может ограничить транзит в Калининград Литва допускает возможность введения ограничений на транзит в Калининград, если ситуация... 23 ноября 07:23

После возобновления работы КПП литовские власти заявили, что белорусская сторона не выпускает литовские грузовики. В МИД Белоруссии отвергли эти обвинения, указав, что инициатором блокировки стала Литва. Минск настаивает на необходимости консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.